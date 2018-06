Rostov del Don — Luis Suárez y Uruguay tuvieron mucho que festejar el miércoles, pese a un resultado más bien discreto. El ariete del Barcelona alcanzó las 100 apariciones con la Celeste, marcó un tanto en la primera mitad y la selección uruguaya se aferró a un triunfo de 1-0 sobre Arabia Saudí para sellar su boleto a octavos de final en Rusia.

Luis Suarez taps it home!



The ball lands at his feet on the corner and he taps it home to give Uruguay a 1-0 lead. pic.twitter.com/gsBC1qFq5Y