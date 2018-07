Sídney — Usain Bolt probará fortuna nuevamente como futbolista profesional, esta vez en Australia.

El multicampeón olímpico jamaiquino siempre ha profesado devoción por el fútbol, es fanático del Manchester United y acudió a la final de la Copa del Mundo en Moscú, el domingo.

Luego de dejar de correr el año pasado hizo pruebas con Borussia Dortmund, en Alemania, y con el club noruego Stromsgodset.

Ahora, a los 31 años, pasará seis semanas con los Central Coast Mariners a partir de agosto. Si todo sale bien, podría jugar una temporada en la Liga A, la primera división de Australia.

El agente australiano de Bolt Tony Rallis dijo que habían firmado un acuerdo “sujeto a una serie de parámetros”.

Bolt tendría que pasar primero una prueba y la Federación Australiana de Fútbol tendría que aprobar su salario.

“Si la federación da el visto bueno, entonces haremos la prueba”, dijo Rallis.

“Si está a la altura, va a darle mayor relevancia a la Liga A”, señaló el agente. “Una prominencia que no se puede comprar. Este muchacho es un deportista ambicioso. La Liga A necesitaba un ídolo y conseguimos un superhombre”.

