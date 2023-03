Mucho se ha hablado del Tribunal de Arbitraje y Apelaciones Deportivas (TAAD) del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) y del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por siglas en francés), en Suiza, en el marco de la controversia por la desafiliación de la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF) el lunes.

Sin embargo, muy poco se ha dicho sobre el funcionamiento de ambos organismos y sus diferencias, y sobre la génesis de la circular de la FIFA 1010 de diciembre de 2005 sobre el reconocimiento de los tribunales arbitrales.

Para aclarar dudas, El Nuevo Día conversó con el licenciado Jorge Luis Marchand sobre estos temas. El abogado tiene experiencia como abogado defensor y también como juez en controversias ante el TAAD. El experto precisó que la ocasiones en las que ha servido como juez, lo ha hecho en casos de federaciones que no ha representado como defensor para evitar conflictos de interés.

La FPF fue desafiliada el lunes en la noche producto de su renuencia a reconocer en su recién aprobada constitución la autoridad del TAAD como instancia para dirimir los desacuerdos que surjan en el interior del organismo federativo.

El presidente federativo Iván Rivera sostiene que la circular 1010 de diciembre de 2005 de la FIFA recomienda ir directo al TAS e insiste que el TAAD no es un tribunal imparcial, pues sus miembros son nombrados por el Comité Ejecutivo del Copur.

¿Cómo funciona el TAAD?

Marchand explicó que el TAAD tiene dos instancias: una de arbitraje y una de apelación. La primera es un procedimiento acordado por las partes cuando hay una controversia. La segunda es el ente apelativo de las decisiones finales de las federaciones y es compulsoria. Las decisiones del TAAD, como foro apelativo de las determinaciones federativas, se pueden apelar al TAS.

“Dentro de la constitución del Comité Olímpico hay una disposición expresa sobre este tribunal de apelación y arbitraje, y esa distinción es bien importante porque funge un rol dual. Una cosa es una apelación y otra cosa es un proceso de arbitraje”, declaró Marchand.

“El arbitraje parte de la premisa de que es un procedimiento en el cual las partes se acogen voluntariamente y tiene finalidad. O sea, una vez se decide el arbitraje, es final y firme. Mientras una apelación implica un foro superior al cual yo puedo acudir en el caso que haya una decisión adversa en contra mía”, agregó el letrado, quien compartió que cerca de un 95% de los casos que se ven en Puerto Rico son apelaciones.

Por regla general, los casos los ve un juez que lo designa el Comité Ejecutivo del Copur. Son personas que trabajan de forma voluntaria sin remuneración económica. La persona no puede tener interés alguno en la controversia.

Marchand sostuvo que en la constitución del Copur hay una disposición que habla del TAAD, por lo que todas las federaciones miembros del ente deportivo nacional tienen que reconocerlo en sus estatutos como un foro de apelación.

“¿Qué significa esto? Que si a mí me botan de una federación o hay una decisión adversa; si yo reclamo que esa decisión es contraria a los reglamentos de la propia federación o los reglamentos del Comité Olímpico, yo puedo apelar al TAAD”, abundó.

El abogado reiteró que las sentencias del TAAD pueden ser apeladas en Suiza, donde lo que decidan los árbitros es inapelable.

¿Y qué con la circular 1010?

En cuanto a la circular de la FIFA 1010, Marchand señaló que este documento surge luego que la federación internacional reconociera al TAS en el 2004. Un año después les envían esa comunicación a las federaciones nacionales porque hasta ese momento esos entes enviaban sus apelaciones a foros externos para que las revisaran.

Con este reconocimiento al TAS, la FIFA les dice a sus federaciones nacionales que, si van a delegar sus decisiones a entes externos, estos tienen que cumplir con unos requisitos.

Entre estos el que sea un tribunal arbitral con independencia en el que las partes tengan igual influencia sobre el nombramiento de los árbitros, que los árbitros (o el tribunal arbitral) pueda ser rechazado si existe alguna duda legítima sobre su independencia y que cada parte tenga derecho a hablar sobre todos los hechos esenciales para el fallo, representar sus puntos de vista jurídicos, interponer los correspondientes recursos de prueba y participar en los procedimientos, entre otros requisitos.

Por definición un tribunal arbitral es una corte de última instancia. Esto significa que no se puede acudir a ninguna otra instancia y que su decisión es inapelable. Por lo tanto, la circular no es de aplicación al TAAD en su función apelativa (no de última instancia) de las decisiones federativas, declaró Marchand.

“Esto (la circular 1010) no le aplica al TAAD porque este organismo no sustituye al TAS. Si lo sustituyera, habría un problema porque significaría que el TAAD es el foro de última instancia, y nunca lo es. El foro de última instancia es el TAS, por lo tanto, no hay problema con la FIFA”, recalcó.

Llevar un caso a Suiza conlleva unos costos, contrario al TAAD. Para radicar solamente se deben desembolsar unos 1,000 francos suizos ($1,089), mientras el resto del caso puede comenzar en los 25 a 30 mil francos suizos ($27,222 a $32,666) por parte. Si el apelado no quiere pagar su parte, le toca al apelante. Si no los puede pagar, se desestima el caso.