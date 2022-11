Horas antes de que la tan anticipada entrevista de Cristiano Ronaldo con Piers Morgan saliera al aire, el Manchester United bajó un enorme mural de la superestrella portuguesa afuera del Old Trafford.

Seguro sabían que venía.

Pocos dentro del United salieron librados en una feroz crítica al club durante una entrevista de 90 minutos en TalkTV.

El domingo publicaron extractos de la entrevista, incluyendo fragmentos en los que dijo que sentía “traicionado” por el United y que no respetaba al técnico Erik ten Hag.

Estas son algunas partes clave de la incendiaria entrevista, que salió al aire cuatro días antes del inicio del Mundial en Catar:

Acerca del City

Cristiano reconoció que estuvo cerca de firmar con el Manchester City antes de acordar con su exequipo en agosto del año pasado. “Estuvo cerca, intentaron fuertemente atraerme”, dijo Cristiano sobre el City y su técnico Pep Guardiola. “Pero como sabes, con mi historia con el Manchester United, el corazón, los sentimientos, la historia de lo que logramos antes, esa es la diferencia”.

Sin avanzar

Cristiano aseguró que rápidamente se percató que el United no había avanzado tras su primera exitosa etapa entre el 2003 y 2009. “Cuando llegué, pensé que todo sería distinto —la tecnología, la infraestructura, todo”, indicó. “Me sorprendió de mala forma. Vi que todo seguía igual”. El delantero portugués dijo que le sorprendió que el United no atrajo a jugadores de mejor calibre después de que firmó. Aseguró que el club “se detuvo en el tiempo”.

¿Ralf quién?

Cristiano criticó la decisión del United de contratar a Ralf Rangnick como técnico interino tras el despido de Ole Gunnar Solskjaer. “Ni siquiera es un entrenador”, acusó. “Un gran club como el Manchester United trayendo a un director deportivo me sorprendió no sólo a mi, pero a todo el mundo”. Estuvo de acuerdo con la valoración de Morgan que fue “una decisión ridícula”.

Sin hambre

Cristiano dijo que también le sorprendió que los jugadores jóvenes del United no lo usan como un ejemplo. “Escuchan una cosa y dos minutos después lo olvidan y hacen lo que ellos creen es mejor”, indicó. Sin dar nombres, Cristiano Ronaldo dijo que “no les importa”. Agregó que Diogo Dalot, Lisandro Martinez y Casemiro son la excepción.

Critica a Rooney

Dijo sentirse lastimado por la crítica en la prensa de su excompañero del United Wayne Rooney, diciendo que no fue hace mucho que el exdelantero de Inglaterra estaba recogiendo a sus hijos en su casa. ¿Fueron celos?, le preguntó Morgan. “Probablemente”, respondió Cristiano, de 37 años.