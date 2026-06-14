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Curazao marca su primer gol mundialista, pero Alemania responde con una lluvia de goles

El conjunto europeo reaccionó con autoridad tras el empate inicial y terminó imponiendo un dominio absoluto en Houston

14 de junio de 2026 - 4:44 PM

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Jamal Musiala, de Alemania, marca con este remate al segundo palo que la defensa de Curazao no logra alcanzar en el partido disputado este domingo en Houston. (Eric Gay/The Associated Press)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Houston - Nota del editor: visita nuestro sitio especial para ver el calendario de los partidos, tabla de posiciones, estadísticas e información de los equipos del Mundial de Fútbol 2026.

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Kai Havertz firmó un doblete y Alemania apabulló el domingo 7-1 a la debutante Curazao que, como premio de consolación, marcó su primer gol en un Mundial durante el encuentro por el Grupo F.

Livano Comenencia empató el partido con un zurdazo entre una maraña de jugadores desde el centro del área al minuto 21 para darle a Curazao su primer gol en la historia del torneo y desatar la euforia de los aficionados de la pequeña nación caribeña.

A partir de ese momento, el partido fue todo de los cuatro veces campeones mundiales, que recuperaron la ventaja con un cabezazo de Nico Schlotterbeck luego de un tiro de esquina de Nathaniel Brown al minuto 38.

El margen de victoria quedó lejos del récord de nueve goles en un Mundial, el cual se ha registrado en tres ocasiones, la más reciente cuando Hungría venció a El Salvador 10-1 en 1982.

Havertz convirtió un penalti al lado izquierdo de la portería en el descuento del primer tiempo para poner el 3-1 en el marcador. El árbitro sancionó el penal después de que Riechedly Bazoer derribó a Felix Nmecha dentro del área.

Alemania no perdió tiempo después del descanso y amplió la ventaja por conducto de Jamal Musiala, quien marcó con un disparo cruzado desde la derecha en el primer minuto de la segunda mitad.

Brown amplió la goleada al minuto 68 y Deniz Undav anotó al 78 para colocar el marcador 6-1.

Havertz firmó su doblete a dos minutos del final para cerrar la cuenta de Alemania.

Fue un sólido inicio para Alemania ante la desvalida Curazao como parte de su misión de redención luego de no pasar de la fase de grupos en Rusia y Qatar después de su título de 2014.

Nmecha remató de primera un pase de Florian Wirtz en los linderos del área al minuto 6 para el 1-0.

La mayor parte de los 68,021 aficionados en Houston apoyaron a Alemania, aunque hubo un animado contingente de personas alentando a La Ola Azul, que se convirtió en el país más pequeño en aparecer en el torneo.

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AlemaniaCurazaoMundialMundial de Fútbol 2026Houston
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