Los integrantes de la Selección Nacional masculina absoluta de fútbol saben que están de espaldas contra la pared entrando al partido del miércoles contra Bahamas en la continuación de las eliminatorias CONCACAF para la Copa Mundial FIFA Catar 2022.

Sin embargo, se sienten optimistas de que podrán sumar los críticos tres puntos que necesitan para continuar con vida en las eliminatorias. Tras las primeras dos fechas del proceso clasificatorio, San Cristóbal y Nieves marcha primero en el Grupo F con seis puntos (2-0-0), le sigue Trinidad & Tobago con cuatro (1-1-0), Guayana tiene tres (1-0-1), Puerto Rico con un punto (0-1-1), y Bahamas sin puntos (0-0-2).

El juego tendrá como escenario el Estadio Centroamericano José Figueroa Freyre en Mayagüez desde las 7:30 p.m. con el 50 por ciento de capacidad de espectadores.

El técnico Dave Sarachan se expresó complacido con la actitud que los jugadores han proyectado a medida que se acerca la importante cita ante Bahamas.

El Huracán Azul presentará caras nuevas para el encuentro tras la integración de Zarek Valentín, defensa con experiencia en la Major League Soccer (MLS) con el Houston Dynamo. El pasado sábado se unieron Raúl González (Memphis 901 FC) y Jensen Liquet, de 16 años.

“Es un grupo que integra rápidamente. Además, hemos sumado buenos jugadores que no deben afectar al grupo. Tenemos las opciones de más jugadores de mayor calidad. No estuvieron con nosotros desde el primer día, pero han estado trabajando, así que en términos de condición física no han perdido el ritmo”, sostuvo Sarachan durante una conferencia en la Sultana del Oeste.

A pesar de que Bahamas no ha saboreado una victoria en la primera etapa del clasificatorio, el onceno pisará la grama del Estadio Centroamericano con la intención de estropear las aspiraciones del Huracán Azul, dijo uno de los integrantes del equipo visitante.

“Sabemos que Puerto Rico es un equipo bueno. Haremos lo mejor para llevar a cabo nuestro plan y ser los más organizados posible para ganar el juego”, sostuvo Dylan Pritchard, capitán de Bahamas.

“Definitivamente que Puerto Rico vendrá con todo contra nosotros. Ofensivamente es organizado y técnico. Tendremos que hacer lo mejor para contenerlos”, agregó Pritchard.

La Federación Puertorriqueña de Fútbol recalcó que las directrices del Departamento de Recreación y Deportes (DRD) establecen que los asistentes al juego necesitarán presentar en la entrada del estadio su tarjeta de vacunación con la segunda dosis hace más de 15 días. Si la persona no está vacunada, todos – incluyendo niños- deben de tener una prueba de COVID-19 con un resultado negativo con 72 horas o menos antes del partido.

“Las puertas abren a las 6:00 p.m. para que las personas puedan llegar con tiempo y hacer todo el proceso de entrada. Aquellos que lleguen sin el resultado negativo a COVID-19, podrán realizarse la prueba en un laboratorio que estará en la entrada del estadio”, sostuvo Iván Rivera Gutiérrez, presidente de la Federación.

El desafío será transmitido en vivo por las plataformas la Federación Puertorriqueña en Facebook, YouTube y Twitter.