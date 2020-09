La jugadora de la selección nacional femenina de fútbol, Karina Socarrás, fue contratada para unirse a un club de Portugal, el Club Sport Marítimo de Madeira, Portugal.

La jugadora hizo el anuncio a través de sus cuentas de redes sociales el lunes, y colgó en su cuenta de Instagram varias fotos junto al presidente del club, Carlos Pereira.

Karina Socarrás (Suministrada)

“Continuo la escritura de ese libro que narra los sueños logrados. Nunca he dudado de los planes de Dios, y me ha puesto en un lugar inigualable”, escribió la jugadora.

“Agradezco grandemente a todos los seres humanos que han puesto un granito de conocimiento, confianza, esperanza, perseverancia, dedicación y compromiso con este hermoso deporte apasionante. Son muchas las personas que me han ayudado a estar donde hoy estoy y sé que sienten mis palabras. Espero con todas mis fuerzas llenarles de orgullo, y de transmitir esperanza a [email protected] los que sueñan en grande”, expresó Socarrás, quien ya había jugado en España.

Esta además agradeció a todos los seres increíbles que he conocido desde el otro lado del mundo y sobre todas las cosas a quienes me han dado la bienvenida en Madeira. Mi equipo es único y me alegra muchísimo estar al lado de personas tan impresionantes, que me han acogido como si fuera de aquí".

En agosto, Socarrás se despidió de su club Bayamón FC de la Liga de Puerto Rico.