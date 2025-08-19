Adriana Díaz avanza a cuartos de final en dobles mixtos del Europe Smash Suecia 2025

Adriana Díaz clasificó este martes a los cuartos de final del Europe Smash Suecia 2025 en la modalidad de dobles mixtos.

Junto al danés Anders Lind, la utuadeña superó en un disputado encuentro a los españoles María Xiao y Álvaro Robles en cinco parciales, con marcadores de 11-8, 11-8, 5-11, 10-12 y 11-3. Con este resultado, la dupla aseguró su pase a los cuartos de final, donde enfrentarán el miércoles a los surcoreanos Lim Jong-Hoon y Shin Yu-Bin a las 8:55 a.m., hora de Puerto Rico.

En sencillos, Díaz no pudo avanzar más allá de la segunda ronda al caer frente a la número dos del mundo, la china Wang Manyu, con parciales de 11-5, 11-3 y 11-6.