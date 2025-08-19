Opinión
19 de agosto de 2025
83°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz avanza a cuartos de final en dobles mixtos del Europe Smash Suecia 2025

La puertorriqueña -por otro lado- cayó en sencillos ante la número dos del mundo, Wang Manyu

19 de agosto de 2025 - 7:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Adriana Díaz también jugará el miércoles en dobles femeninos, cuando junto a la francesa Prithika Pavade. (Suministrada)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Adriana Díaz clasificó este martes a los cuartos de final del Europe Smash Suecia 2025 en la modalidad de dobles mixtos.

RELACIONADAS

Junto al danés Anders Lind, la utuadeña superó en un disputado encuentro a los españoles María Xiao y Álvaro Robles en cinco parciales, con marcadores de 11-8, 11-8, 5-11, 10-12 y 11-3. Con este resultado, la dupla aseguró su pase a los cuartos de final, donde enfrentarán el miércoles a los surcoreanos Lim Jong-Hoon y Shin Yu-Bin a las 8:55 a.m., hora de Puerto Rico.

En sencillos, Díaz no pudo avanzar más allá de la segunda ronda al caer frente a la número dos del mundo, la china Wang Manyu, con parciales de 11-5, 11-3 y 11-6.

La boricua también jugará el miércoles en dobles femeninos, cuando junto a la francesa Prithika Pavade se mida a las hongkonesas Zhu Chengzhu y Doo Hoi Kem a las 12:00 p.m.

Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
