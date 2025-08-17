Adriana Díaz debuta con un doble triunfo en el Europe Smash Suecia 2025

La puertorriqueña Adriana Díaz inició con paso firme su participación en el Europe Smash Suecia 2025, el primer Grand Smash de tenis de mesa celebrado en suelo europeo, al debutar con victorias en sencillos y dobles mixtos.

En sencillos, Díaz superó a Britt Eerland, de los Países Bajos, con marcador de 3-2. En el set decisivo mostró temple para cerrar el triunfo 11-8 y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Su próxima contrincante es la número dos del mundo, la china Wang Manyu en la ronda de las mejores 32.

En dobles mixtos, la boricua hizo pareja con el danés Anders Lind y juntos vencieron a los eslovacos Ľubomír Pištej y Tatiana Kukuľková en un cerrado duelo que se definió en cinco parciales, 3-2 (9-11, 11-3, 11-5, 9-11 y 11-1).

Volverán a la cancha para medirse ante los españoles María Xiao y Álvaro Robles.

Díaz también verá acción en dobles femeninos junto a la francesa Prithika Pavade. La dupla enfrentará este lunes, a las 12:00 p.m., hora de Puerto Rico, a las suecas Matilda Hansson y Alma Roose en la ronda de 32.