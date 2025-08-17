Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Adriana Díaz debuta con un doble triunfo en el Europe Smash Suecia 2025

La boricua avanzó en sencillos tras vencer a Britt Eerland y también se impuso en dobles mixtos junto al danés Anders Lind

17 de agosto de 2025 - 4:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La próxima contrincante de Adriana Díaz en el torneo de sencillos es la número dos del mundo, la china Wang Manyu en la ronda de las mejores 32. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La puertorriqueña Adriana Díaz inició con paso firme su participación en el Europe Smash Suecia 2025, el primer Grand Smash de tenis de mesa celebrado en suelo europeo, al debutar con victorias en sencillos y dobles mixtos.

RELACIONADAS

En sencillos, Díaz superó a Britt Eerland, de los Países Bajos, con marcador de 3-2. En el set decisivo mostró temple para cerrar el triunfo 11-8 y asegurar su pase a la siguiente ronda.

Su próxima contrincante es la número dos del mundo, la china Wang Manyu en la ronda de las mejores 32.

En dobles mixtos, la boricua hizo pareja con el danés Anders Lind y juntos vencieron a los eslovacos Ľubomír Pištej y Tatiana Kukuľková en un cerrado duelo que se definió en cinco parciales, 3-2 (9-11, 11-3, 11-5, 9-11 y 11-1).

Volverán a la cancha para medirse ante los españoles María Xiao y Álvaro Robles.

Díaz también verá acción en dobles femeninos junto a la francesa Prithika Pavade. La dupla enfrentará este lunes, a las 12:00 p.m., hora de Puerto Rico, a las suecas Matilda Hansson y Alma Roose en la ronda de 32.

Puerto Rico también tuvo representación con Ángel Naranjo y Brianna Burgos. Naranjo cayó en la primera ronda clasificatoria ante el surcoreano Lim Jonghoon por 3-0, mientras que Burgos cedió con el mismo marcador frente a la india Yashaswini Ghorpade.

Tags
Adriana DíazTenis de mesa
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: