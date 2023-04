El conjunto Aria TT, comandado por el puertorriqueño Ángel Naranjo, resultó el vencedor de la segunda edición Butterfly Puerto Rico Open Teams, que se celebró hasta hoy en el Centro de Convenciones, en San Juan, al vencer por 3-0 a Danny’s Team, de su compatriota Daniel González.

Los campeones de la primera división y favoritos del torneo obtuvieron un premio de $8,000. Además de Naranjo, el conjunto estuvo compuesto por el chino nacionalizado ucraniano Kou Lei y el canadiense Eugene Wang.

Los subcampeones ganaron $3,400. González estuvo acompañado el francés Romain Lorentz y los boricuas Derek Valentín, Gabriel Pérez y Juan Jesús Gómez Carbajal.

“Estoy muy feliz. Jugué bastante bien en todos los juegos. Los últimos dos juegos fueron con dos compañeros de equipo (Jabdiel Torres y Valentín), y sabía que iban a ser difíciles porque nos conocemos de toda la vida. Estoy feliz de irme con la victoria”, manifestó con una gran sonrisa Naranjo.

El deportista, que ocupa la posición número 19 en el escalafón mundial sub-19, sostuvo que aprendió mucho de sus compañeros de equipo, los que le brindaron valiosos consejos.

Lei llegó a ser el número 20 del mundo y representó a Ucrania en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. Mientras, Wang representó a Canadá en las Olimpiadas de Londres 2012 y de Río de Janeiro 2016.

“Yo veo como ellos (sus compañeros de equipo) salen en diversas situaciones. Como Lei, que en esta final perdía 2-0 y pudo ganar. Eugene me daba muchos consejos de mi juego, como que no siempre tengo que estar tirando duro, ni tampoco muy suave. Que tenga el control. Él veía cosas en mí que podía mejorar en el futuro. Me dieron muchos consejos”, compartió Naranjo.

El chino nacionalizado ucraniano Kou Lei fue parte del equipo campeón, Aria TT. (Miguel J. Rodríguez Carrillo)

Una final luchada

González y Wang abrieron el partido final, que cerró a favor del canadiense por 3-0 (13-11, 11-5 y 11-6). No empece este resultado, el puertorriqueño pudo poner en aprietos al canadiense y llegó a tener ventaja en dos de los tres sets.

Cada vez que el boricua lograba un punto, los fanáticos presentes aplaudían al jugador.

“Este torneo fue un éxito. Vino mucha gente. El otro equipo fue superior, pero jugamos bien, fue una buena batalla y jugamos en casa. Me siento feliz”, declaró González al finalizar el torneo.

“En mi partido estuve al frente 10-8 (en el primer set). Entiendo que si hubiera ganado ese set, el partido hubiera sido más reñido porque no se iba a sentir tan confiado”, estipuló González.

El segundo juego lo protagonizaron Lorentz y Lei, en un duelo muy parejo que ganó el jugador ucraniano de origen chino por 3-2 (9-11, 11-13, 11-4, 11-8 y 11-2)

El francés se llevó los primeros dos sets. Para la primera manga, Lorentz ganó tras estar abajo por 9-6 y para la segunda se impuso a Lei en puntos extra luego que este desaprovechara una ventaja al final.

Para el tercer set, Lei entró ritmo y se llevó ese tiempo y los próximos dos para a segunda victoria del Aria TT.

El tercer juego fue entre los boricuas Naranjo y Valentín. El capitán del equipo campeón selló la victoria en tres sets corridos (11-4, 11-9 y 11-6).

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos (izquierda), junto a su homóloga de Estados Unidos, Virginia Sung, compartió que hay fecha para la tercera edición del Butterfly Puerto Rico Open Teams. (Miguel J. Rodriguez Carrillo)

En camino la tercera edición

Por otro lado, el presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa (FPTM), Iván Santos, anunció que la tercera edición del Butterfly Puerto Rico Open Teams se celebrará del 12 al 14 de abril de 2024 en el Centro de Convenciones.

Igualmente, reiteró que el concepto será de equipos y no de países, como se hizo en la edición que acaba de finalizar.

“Esto es un evento por equipos, no por países. La gente lo ha ido entendiendo. Naranjo se integró con dos jugadores del extranjero. Lo mismo hizo Dany. Siempre hay un componente puertorriqueño, pero vamos a ir integrando diferentes países con buen nivel competitivo para que el deporte resalte”, declaró Santos.

El líder federativo añadió que la presidenta de la Federación de Tenis de Mesa de Estados Unidos, Virginia Sung, se comprometió a no realizar torneos ni antes ni después de la competencia en Puerto Rico, de manera que más jugadores de ese país vengan a Puerto Rico a jugar.