Darian Cruz tiene motivos para celebrar por la presencia de sus hijos en París, gane medalla o no en la lucha olímpica: “Allí van a estar ellos”

“El otro día mi esposa me decía que la nena (Nancy) preguntaba ‘¿cuándo voy a ver a papá?’. Y a Toi solamente lo he visto por dos meses. Allí van a estar ellos. No sé si me van a dejar los organizadores (hacer el acto planificado), pero…’”, concluyó Cruz dejando entrever que de todos modos lo intentará.