Otros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dolphins despiden al entrenador Mike McDaniel tras una decepcionante temporada

El bajo rendimiento y la falta de consistencia precipitaron la salida del técnico

8 de enero de 2026 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El ahora exentrenador de los Dolphins de Miami, Mike McDaniel, habla con los oficiales en el encuentro ante los Patriots. (Robert F. Bukaty)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Miami - Los Dolphins despidieron el jueves al entrenador Mike McDaniel tras una temporada de 7-10 y que llevó a que Miami se perdiera los playoffs por segundo año consecutivo.



La decisión pone fin a la etapa de cuatro años de McDaniel en Miami, un periodo definido por altas expectativas que finalmente no se cumplieron.

“Después de una cuidadosa evaluación y extensas discusiones desde que terminó la temporada, he tomado la decisión de que nuestra organización necesita un cambio integral. Informé a Mike McDaniel esta mañana que ha sido relevado de sus funciones como entrenador en jefe”, expresó el propietario de los Dolphins, Stephen Ross, en un comunicado publicado la mañana del jueves.

Los Dolphins tuvieron un récord de 35-32 bajo el mando de McDaniel, clasificándose a los playoffs en sus dos primeras campañas, pero quedando fuera en la primera ronda. Miami se perdió la postemporada en 2024 tras ser eliminado por los Jets en el último juego de la campaña regular. Este año, sus esperanzas de postemporada terminaron con una derrota ante Pittsburgh en la Semana 15, con lo que aseguró que su sequía de victorias en playoffs se extendiera a 25 años, la racha más larga en la NFL.

Miami ya había decidido continuar sin el gerente general Chris Grier el 31 de octubre, y comenzó la búsqueda de su reemplazo esta semana. Pero la gota que colmó el vaso fue un caótico final en la temporada regular, que llevó a que enviaran a la banca al quarterback Tua Tagovailoa, quien fue seleccionado en la primera ronda.

Ross decidió seguir adelante sin McDaniel, el excéntrico y agudo entrenador prodigio que alguna vez fue visto como el futuro de la franquicia.

“Amo a Mike y quiero agradecerle por su arduo trabajo, compromiso y la energía que trajo a nuestra organización”, dijo Ross en el comunicado del jueves. “Mike es una mente de fútbol increíblemente creativa cuya pasión por el juego y sus jugadores era evidente todos los días. Le deseo a él y a su familia lo mejor en el futuro”.

McDaniel, de 42 años, llegó a Miami en 2022 después de una temporada como coordinador ofensivo de San Francisco. Acreditado con agregar innovaciones al juego terrestre de los 49ers, el entrenador en jefe por primera vez fue presentado como la mente creativa que, junto con Tagovailoa, se suponía que elevaría a los Dolphins de años de mediocridad.

ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
