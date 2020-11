El doctor Enrique Amy le hizo eco el miércoles a la recomendación de vacunación que hizo el Comité Olímpico Internacional (COI) a los atletas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio en el 2021.

“Que se vacunen. Sin duda. No puede haber Juegos Olímpicos sin una protección adecuada”, destacó Amy a preguntas de este medio y en el marco de que el martes el presidente del COI, Thomas Bach, solicitó a los atletas del mundo que se vacunen una vez salga la inmunización contra el COVID-19 y antes de la fecha del verano del 2021 en el que se celebrarán las aplazadas Olimpiadas Tokio 2020.

Amy es uno de los principales —si no el máximo— profesionales de la salud deportiva en Puerto Rico. Por años ha sido la fuente del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) en todo lo concerniente al sistema de monitoreo de dopaje entre los atletas boricuas.

Bach, quien hizo la recomendación durante una visita a la Villa Olímpica en Tokio, también dijo que la decisión final es del atleta.

“El COI apelará a que los deportistas y otros participantes —particularmente a los que estarán viviendo en la villa— que se vacunen”, dijo Bach. “Pero tienen derecho de decidir”.

En ese marco, Amy dijo que los atletas no deben tener preocupaciones por complicaciones de salud que podrían experimentar a raíz de la vacunación. Esa preocupación causa dudas a algunos atletas, como ocurre con sectores de la ciudadanía en general.

Amy explicó que las reacciones a la vacuna son menores que los riesgos de contagio.

“¿Qué les va a dar? Un malestar, una fiebre que se le va a quitar. Mi recomendación es que se vacunen sin pensarlo dos veces”, dijo Amy.

El COI espera a miles de atletas en los Juegos Olímpicos, los que verían acción en decenas de eventos deportivos, en los que pudiesen también haber fanáticos.

Entre esos miles de atletas habría una delegación boricua que alcanzaría sobre dos docenas de atletas, incluyendo el Equipo Nacional de baloncesto femenino.

Amy calcula que habrá para abril del 2021 suficiente cantidad de vacunas disponibles para los atletas. Cree que para ese mes se puedan haber desarrollado cuatro vacunas por distintos países.

Y entiende que el COI, para que los atletas no tengan que hacer ‘fila’ de vacunación, solicitará a la Organización Mundial de Salud que declare a los atletas prioridad de vacunación cuando se acerque la fecha de los Juegos Olímpicos.

“Habrá vacunas dando vueltas y el COI hará la petición. No debe haber problema para que se vacunen”, dijo Amy.

Cautelosos Franklin Gómez y Carlos Guzmán

El luchador Franklin Gómez es uno de los boricuas que ya está clasificado para Tokio. Es, por lo tanto, uno de los que debe tomar la decisión: si se somete o descarta una vacuna.

Gómez dijo que respeta la opinión de Amy, pero agregó que no se vacunaría voluntariamente porque vivió la experiencia de una reacción física que tuvo a una vacuna que tomó cuando era universitario.

“ Para una vacuna me tienen que obligar. ” Franklin Gómez / Luchador

“Yo me hago los exámenes (COVID-19) y todo, pero para una vacuna me tienen que obligar”, dijo el luchador.

“No confío mucho en eso. Una vez me vacuné y tuve fiebre, mucosidad, debilidad por un tiempo. El año entero me enfermé. Tuve una reacción que dije: ‘No vuelvo’. Uno no sabe qué le están echando al cuerpo de uno”, agregó.

Mientras, el entrenador de atletismo Carlos Guzmán también expresó cautela sobre el tema de vacunarse.

Guzmán, naturalmente, no competirá en Tokio. Pero sí es un candidato a asistir a los Juegos como entrenador de dos corredores ya clasificados: los semifondistas Wesley Vázquez y Andrés Arroyo.

Guzmán detalló que quisiera conocer primero la efectividad de la vacuna y tendría que estar acompañada esta por la recomendación de su médico.

“Ahora mismo no tengo el criterio propio”, dijo Guzmán.