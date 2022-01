El Hipódromo Camarero continuará con la práctica que han mantenido durante los últimos meses de requerirles a los asistentes a las carreras evidencia de vacunación completa o un resultado negativo de una pruebas de laboratorio contra el COVID-19.

Así lo estipuló la vicepresidenta de Proyectos de Camarero, María Cristina Mari, quien explicó que la instalación cuenta con una dispensa de la Comisión de Juegos de Puerto Rico para poder pedir una de las dos cosas y para que les permitan la entrada de un máximo de 500 personas. Igualmente, los restaurantes tienen un aforo del 50%.

“Nosotros llegamos a un acuerdo con la Comisión de Juegos para poder pedir una o la otra, o evidencia de vacunación o prueba negativa, no ambas. Lo llevamos haciendo desde hace muchos meses”, apuntó la funcionaria.

Mari apuntó que la última comunicación de la Comisión fue el 29 de diciembre, en la que les recalcaron ese modelo de operación. Además de todo lo antes mencionado, la gerencia del hipódromo eliminó “todo tipo de evento” durante las jornadas hípicas, como la carrera tradicional carrera Santa Claus contra los Reyes Magos, que este año debía celebrarse mañana, jueves, durante el Clásico del Día de Reyes.

“Aquí no hay nada de eventos. Lo que ha seguido es la operación normal de las carreras para que las agencias hípicas puedan vender sus apuestas y solo pueden llegar 500 personas. La capacidad del hipódromo es de 40,000″, declaró.

En la Orden Ejecutiva 2021-086 del 31 de diciembre de 2021 para manejar el vertiginoso aumento de casos de coronavirus, el gobernador Pedro Pierluisi dispuso -entre otras cosas- la cancelación de actividades que aglomeren más de 250 personas, independientemente de que sea en un lugar cerrado o al aire libre. Tampoco permite llevar a cabo o continuar con las aglomeraciones de personas y actividades sociales en establecimientos privados o públicos durante el horario de 12:00 a.m. a 5:00 a.m.

A raíz de esta orden, el Departamento de Recreación y Deportes (DRD) emitió la Carta Circular 2022-001, que ordenó que todos los asistentes a eventos deportivos y recreativos lleven prueba de vacunación y “un resultado negativo de COVID-19 proveniente de una prueba viral cualificada y realizada dentro de un término máximo de 48 horas previo a la actividad”.

Esta determinación es un cambio a las otras cartas circulares que había hecho públicas el DRD, en las que se permitía que los fanáticos llevaran uno de los dos documentos. Esto le ha causado un dolor de cabeza a la gerencia de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente (Lbprc), que deberá seguir este estricto protocolo a partir del viernes, cuando comience la postemporada del béisbol invernal.

La carta circular también establece que se mantiene vigente el aforo del 50 por ciento de ocupación en espacios cerrados y 75 por ciento en instalaciones al aire libre siempre y cuando no excedan los 250 participantes. Asimismo, ordena el cierre entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. de todas las operaciones privadas que atienden público. Esto incluye, pero no se limita a las que sean de recreación o entretenimiento y deportivas, entre otras.

“El hipódromo mantiene el protocolo estricto de uso de mascarilla todo el tiempo, vacunación o prueba negativa para todo el mundo. De hecho, a los empleados de aquí y de la Comisión se les está exigiendo el ‘booster’, y ya comenzamos una campaña para todos los empleados a los que les falta para que se vacunen el 19 de enero de nueve a cuatro”, expuso Mari.