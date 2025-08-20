Opinión
20 de agosto de 2025
DeportesOtros deportes
El luchador boricua Omar H. Ayoub conquista el bronce en el Campeonato Mundial U-20

El deportista se subió al podio en los 61 kilos estilo libre tras imponerse al ruso Adlan Saitiev en el torneo celebrado en Bulgaria

20 de agosto de 2025 - 5:04 PM

Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El luchador puertorriqueño Omar H. Ayoub conquistó la medalla de bronce en los 61 kilogramos estilo libre masculino del Campeonato Mundial U-20 celebrado en Samokov, Bulgaria.

Ayoub derrotó 8-6 al ruso Adlan Saitiev en el combate por el tercer lugar, resultado que lo coloca entre los mejores de su división.

El ganador de esa división fue el estadounidense Marcus Glenn Blaze. Mientras, el iraní Ahora Farhad Khateri consiguió plata. Magomedkhan Magamedkhanov, que compite bajo la bandera de la United World Wrestling, fue el otro medallista de bronce.

“Omar es un ejemplo de determinación y coraje. Su medalla de bronce en un escenario mundial demuestra la capacidad de nuestros atletas de competir y triunfar al más alto nivel. Puerto Rico celebra con orgullo este logro histórico para la lucha olímpica nacional”, expresó en declaraciones escritas la presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario Vélez.

Puerto Rico también contó con la participación de Ethan Manuel Rivera en los 57 kilogramos, quien cayó 7-2 en su primer combate ante el indio Sumit Malik y posteriormente perdió 6-1 en la repesca frente al japonés Rin Sakamoto.

Lucha olímpicaCOPURComité Olímpico de Puerto Rico
