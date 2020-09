Confiado en que tiene las cualidades y la capacidad para guiar la Federación de Luchas Asociadas de Puerto Rico (Flapr) por los próximos cuatro años, el exatleta nacional José “Beta” Betancourt ha vuelto a postularse a la presidencia del ente federativo, que deberá celebrar elecciones en enero del próximo año.

Betancourt le anunció sus intenciones a los líderes de la Federación en una carta que les envió durante el fin de semana y en la que señala su pasión por el deporte al que le ha dedicado 46 años en diversas facetas.

“Para mí será un placer y un honor poder volver a formar parte de la familia de la lucha olímpica en Puerto Rico, pero en esta vez desde un rol de liderato. Además de haber sido atleta por muchos años, he mantenido contacto cercano con las partes que conforman el deporte de la lucha olímpica en Puerto Rico como lo son: los atletas, los miembros federativos, entrenadores, dirigentes y árbitros, lo cual me hace entender los retos y oportunidades actuales de la Federación”, expresó el candidato en su misiva.

En cuanto a sus planes al frente de la Flapr, Betancourt delineó que busca que este ente se convierta en un líder en la promoción del “desarrollo holístico de los atletas, que fortalezcan el flujo constante de luchadores de alto rendimiento en la isla. Apoyados por un equipo facilitador, comprometido e íntegro”, estipuló Betancourt, quien cuenta con tres participaciones olímpicas en Los Ángeles 1984, Barcelona 1992 y Atlanta 1996 y medallas centroamericanas, panamericanas y mundialistas.

“Esto lo hago así porque considero que el centro de la Federación debe girar alrededor del atleta. Porque puede tener entrenadores, pero si no tiene atletas no vas para ningún lado”, estipuló.

El retirado atleta desconoce si hay alguna otra persona que se haya postulado para el puesto de presidente. La Flapr es presidida por Manuel García, quien comenzó su mandato en 2010 y no puede postularse a un término adicional.

De hecho, García indicó que el exentrenador nacional de lucha olímpica, Pedro Rojas, y el actual vicepresidente federativo, Obed Santana, ponderan someter sus candidaturas para las elecciones que están pautadas para el tercer fin de semana de enero de 2021.

Betancourt ya había expresado su interés en presidir la Flapr en el 2018. Posteriormente llegó a un acuerdo con García para que se uniera a su grupo en calidad de tesorero, lo que aceptó. Sin embargo, renunció al puesto al sentirse insatisfecho con la escasa participación que tenía en el manejo de las cuentas del organismo deportivo.

“Yo estuve en la Federación como tesorero casi dos años y nunca me hicieron el traspaso oficial de las finanzas de la Federación. Nunca llegué a firmar un cheque. Ellos solamente me dieron el ‘user’ (nombre de usuario) y el ‘password’ (contraseña) de la cuenta para que mirara, pero de darme acceso o yo firmar o saber las entradas y salidas… darme los libros de la Federación, eso no lo hicieron, aunque los pedí constantemente”, expresó Betancourt, quien indicó que encontró unas segunda cuenta federativa a la que tampoco tuvo acceso.

“Yo renuncié porque no estaba de acuerdo con el rol que estaba haciendo (en la Federación)”, declaró.