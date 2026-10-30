“La cirugía fue exitosa”: Irad Ortiz Jr. reaparece en redes sociales tras su operación

El jinete puertorriqueño Irad Ortiz Jr. informó el jueves a través de sus redes sociales que la operación a la que fue sometido del tobillo izquierdo resultó exitosa, al tiempo que envió un mensaje de apoyo a sus compañeros que participarán este fin de semana en la Breeders’ Cup.

Ortiz publicó una fotografía relacionada con su intervención quirúrgica, acompañada de un breve mensaje en inglés en el que confirmó el resultado del procedimiento y expresó su entusiasmo por seguir las carreras.

“La cirugía fue exitosa. Listo para ver a mis amigos en las carreras de la Breeders’ Cup. Les deseo a todos un fin de semana seguro”, escribió el destacado jinete.

El mensaje llega después de que Ortiz sufriera una fractura en el tobillo izquierdo el pasado 22 de octubre, durante la novena carrera del Hipódromo de Keeneland, en Kentucky.

El puertorriqueño cayó cuando la potranca de dos años She’s Good Trouble tropezó poco después de salir del aparato de partida. Ortiz fue atendido por personal médico en la pista y posteriormente trasladado a un hospital.

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La lesión representó un nuevo contratiempo para el cinco veces ganador del premio Eclipse, quien apenas había regresado a la competencia el 2 de octubre, luego de permanecer casi dos meses inactivo por una lesión sufrida en agosto en Saratoga.

La fractura lo dejó fuera de la Breeders’ Cup, programada para este viernes y sábado en Keeneland, donde tenía compromisos con varios ejemplares de primer nivel, entre ellos Rhetorical, Splendora y Further Ado.