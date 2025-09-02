Opinión
2 de septiembre de 2025
87°nubes rotas
DeportesOtros deportes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La travesía de Bill Belichick en la NCAA inicia con una paliza ante TCU

El legendario dirigente de la NFL cayó 48-14 en su estreno con North Carolina

2 de septiembre de 2025 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bill Belichick se retira del campo tras recibir una paliza ante TCU. (Chris Seward)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El primer “bajón” para la Universidad de Carolina del Norte bajo la dirección del entrenador Bill Belichick llegó tan temprano como en su primer partido de NCAA.

El debut del lunes por la noche se convirtió en una arrasadora victoria para su rival TCU, junto con un recordatorio de que ni siquiera un ícono de la NFL con seis títulos de Super Bowl como entrenador principal, puede convertir mágicamente a los Tar Heels en ganadores después de décadas de ser un equipo mediocre.

“Jugamos de forma competitiva, pero luego simplemente no pudimos mantener el nivel”, dijo Belichick en un tono bajo que nos resulta familiar en sus conferencias de prensa de la NFL tras la derrota por 48-14. “Obviamente, tenemos mucho trabajo por hacer. Necesitamos hacer un mejor trabajo en todos los aspectos: como entrenadores, como jugadores, en las tres fases del juego”, agregó.

La paliza empañó por completo una noche llena de optimismo por el estreno colegial de Belichick, de 73 años, solo para ver a los Horned Frogs dominar tan rotundamente que obligaron a los aficionados de UNC a salir del Estadio Kenan a mediados del tercer cuarto.

“Hubo un ambiente fantástico esta noche”, sostuvo Belichick. “La fanaticada estuvo increíble. Había mucha energía en el estadio. Simplemente no hicimos lo suficiente para mantenerla viva. Tenemos que jugar mejor para que esa energía sea sostenible”, añadió.

Al final del partido, Kenan era un pueblo fantasma y los Tar Heels habían cedido más puntos que en cualquier otro partido inaugural de su historia, según Sportradar.

Fue un resultado desconcertante, incluso en medio de la incertidumbre sobre qué esperar exactamente de UNC con aproximadamente 70 nuevos jugadores entre transferencias y nuevas incorporaciones.

Hubo pocos momentos destacados, más allá de la atlética intercepción de Kaleb Cost tras un balón desviado, y el regreso del quarterback Max Johnson tras una grave lesión de pierna sufrida en el primer partido del año pasado contra Minnesota.

NFLNCAAPatriots de Nueva InglaterraCarolina del Norte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
