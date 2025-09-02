La travesía de Bill Belichick en la NCAA inicia con una paliza ante TCU

El primer “bajón” para la Universidad de Carolina del Norte bajo la dirección del entrenador Bill Belichick llegó tan temprano como en su primer partido de NCAA.

El debut del lunes por la noche se convirtió en una arrasadora victoria para su rival TCU, junto con un recordatorio de que ni siquiera un ícono de la NFL con seis títulos de Super Bowl como entrenador principal, puede convertir mágicamente a los Tar Heels en ganadores después de décadas de ser un equipo mediocre.

“Jugamos de forma competitiva, pero luego simplemente no pudimos mantener el nivel”, dijo Belichick en un tono bajo que nos resulta familiar en sus conferencias de prensa de la NFL tras la derrota por 48-14. “Obviamente, tenemos mucho trabajo por hacer. Necesitamos hacer un mejor trabajo en todos los aspectos: como entrenadores, como jugadores, en las tres fases del juego”, agregó.

PUBLICIDAD

La paliza empañó por completo una noche llena de optimismo por el estreno colegial de Belichick, de 73 años, solo para ver a los Horned Frogs dominar tan rotundamente que obligaron a los aficionados de UNC a salir del Estadio Kenan a mediados del tercer cuarto.

“Hubo un ambiente fantástico esta noche”, sostuvo Belichick. “La fanaticada estuvo increíble. Había mucha energía en el estadio. Simplemente no hicimos lo suficiente para mantenerla viva. Tenemos que jugar mejor para que esa energía sea sostenible”, añadió.

Al final del partido, Kenan era un pueblo fantasma y los Tar Heels habían cedido más puntos que en cualquier otro partido inaugural de su historia, según Sportradar.

Fue un resultado desconcertante, incluso en medio de la incertidumbre sobre qué esperar exactamente de UNC con aproximadamente 70 nuevos jugadores entre transferencias y nuevas incorporaciones.