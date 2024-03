Legado de amor por el fútbol y su tierra

Joseph Marc “Joey” Serralta Ives llegó a la ciudad de Houston en Texas hace 43 años para completar sus estudios postsecundarios en comunicaciones, pues fue becado por la Universidad Cristiana en esa ciudad, para integrar el programa de soccer de la institución, clasificada como división 1 en deportes.

Allí rompió récords y transformó el proyecto deportivo junto con otros seis estudiantes que llegaron en aquel entonces desde Puerto Rico, al punto de colocarse entre los primeros 25 equipos de la nación estadounidense.

Sin embargo, una situación inesperada trastocó los planes del deportista que fue atacado por una ganga luego de un evento musical, al sufrir una puñalada en el pecho, por lo que fue trasladado a la isla a donde vino para convalecer.

A pesar del peligro que corrió su vida, Joey sintió que “nací de nuevo en febrero de 1982. Es parte de mi testimonio de estar vivo”.

Tras recuperarse, Serralta Ives volvió a jugar profesional con el equipo Houston Dynamo en 1984, y luego en Seattle, Washington. También jugó con el equipo de Charlotte en Carolina del Norte y estuvo un tiempo “jugando en España”.

Dado el vínculo estrecho que tuvo su padre, José Manuel Serralta Santos con el deporte, y el propio Joey con sus participaciones en la United Soccer League (USL), el boricua nacido en San Juan pasó a formar parte del Salón de la Fama del Fútbol Puertorriqueño.

De hecho, su progenitor fue director atlético en American Military Academy de Bayamón y presidente de la Federación Puertorriqueña de Fútbol.

“Oficialmente vine a residir a Estados Unidos en 1989. He estado en varias empresas; he sido maestro de español, decano del Departamento de Lenguaje en la escuela privada más prestigiosa de Houston. He trabajado para empresas como Pep Boys, entre otras, pero siempre me he mantenido dentro de la industria del fútbol”, resaltó.

“Ahora tengo una agencia bastante fuerte que fue cofundada con otro socio que se dedica a la representación de jugadores profesionales en la Major League Soccer (MLS) y a nivel mundial, se llama Global Elite Sports Group. También, cuando fallece mi padre en 2017, me deja el legado de la Puerto Rico Soccer League, que la deja en ‘standby’ para hacer unos proyectos interesantes en Puerto Rico”, reveló.

Una de sus mayores aportaciones fue la creación intelectual de los Puerto Rico Islanders en 1994.

“En aquel momento estaba empezando la MLS y mi padre y yo fundamos los Puerto Rico Islanders. Le presenté el proyecto a mi padre en lo que se convertiría mi cuasi última temporada como profesional en Charlotte. Obviamente, jugué con los Islanders los primeros años. Es el nombre que le di al equipo”, sostuvo el boricua de 61 años.

Igualmente, es el fundador del equipo Houston Hurricane y, “cuando empieza a emanar la MLS, yo formo parte del primer comité de mercadeo; como empresario, no como jugador, estuve y sigo vinculado con la MLS en otra faceta”.

A pesar de haberse establecido en suelo lejano, Joey asegura que sus raíces están en Puerto Rico. Por eso, no pensó dos veces cuando organizó una ayuda humanitaria para la isla tras el paso del huracán María en 2017.

“Para mí fue fuerte porque amo a Puerto Rico. Vivo en Estados Unidos y he hecho una vida aquí. Mis raíces son con Puerto Rico. Cuando vi ese nivel de devastación, entendí que debía hacer algo. Me uní a un grupo para llevar cosas a Puerto Rico, pero mi preocupación era la distribución porque llevábamos un avión que no era grande, pero lo suficiente para llevar comida”, recordó.

No obstante, al llegar al archipiélago comprendió que su viaje tenía un propósito mayor.

“El doctor Mario Polo, Ricky Flores que es oncólogo y, Javier Ferrer que también trabaja en un hospital, pero es el que hace el Festival Puertorriqueño en Houston, me hablaron de un caso en Puerto Rico de una nena que necesitaba un trasplante de médula ósea que, si no la sacábamos de Puerto Rico, no sobreviviría”, argumentó.

“Yo sabía que había una razón para nosotros llevar el avión porque, al final del día no era costo efectivo lo que estábamos haciendo sino que era un gesto de solidaridad. Pero lo que se convirtió en invaluable, era traer a esta niña con su madre, su padre y sus hermanitos para que ella pudiese tener esa cirugía. Saber que pudimos hacer eso, sigue siendo lo más importante de ese proceso”, confesó.

Ese año, Serralta y su grupo de amigos hicieron un segundo viaje. Esta vez para traer juguetes y una donación de medicamentos oncológicos valorados en un millón de dólares.

“Mi comunidad en Houston empezó a donar regalos y llenamos el avión. Mi socio, el licenciado Ibrahim Reyes, logró que en su programa de iglesia donaran más de un millón de dólares en medicinas para el tratamiento del cáncer”, esbozó.

Han pasado casi siete años de la tragedia atmosférica y aún Joey se estremece al recordarla. Mientras tanto, su confeso amor por la isla queda demostrado a dondequiera que se presenta y, por eso, procura mantenerse atento a las necesidades de su gente.

Junte Boricua

Al ser abordado sobre la iniciativa del Junte Boricua, Joey no vaciló en unirse al esfuerzo del que se convirtió en embajador.

Además, cuenta los días para regresar a Puerto Rico a celebrar el cumpleaños de su hermana, Lee Marie McElveen Serralta, en compañía de sus respectivas parejas e hijos, en un encuentro que se dará del 8 al 13 de junio.

Sería la primera vez que los hijos de Serralta Santos y Rosa Lee Ives se reencontrarían en su tierra natal, luego de irse a los Estados Unidos a donde viven desde hace varias décadas.

“Haremos la fiesta de cumpleaños en Puerto Rico con el espíritu del Junte Boricua. Sería la primera vez que tanto ella como yo y nuestros hijos estaremos juntos en Puerto Rico”, mencionó el esposo de Alice-Gray Shin Serralta que, en conjunto, tienen seis hijos.

Durante la visita, Joey aprovechará para ir con su hermana “a nuestra escuela, Wesleyan Academy a donde estudiamos, pasar por donde vivió mi padre, pasar por Hato Rey, por la Roosevelt, pasar por la casa en la urbanización donde nos criamos”.