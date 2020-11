Santa Clara, California - Los 49ers de San Francisco cerraron sus instalaciones de entrenamiento después de que el receptor Kendrick Bourne dio positivo por coronavirus, pero el partido contra Green Bay programado para este jueves sigue en pie por el momento.

El equipo informó que el resultado positivo se conoció el miércoles. Añadió que, inmediatamente después de recibir el diagnóstico, Bourne quedó en cuarentena e ingresó en la lista de COVID-19.

“Nuestra organización ha adoptado el estricto protocolo de la NFL y estamos trabajando con la liga y rastreando contactos para identificar a individuos en riesgo”, destacó el equipo en un comunicado.

“Todas las actividades de hoy del equipo se realizarán de manera virtual. La salud y seguridad de nuestros jugadores, personal y la comunidad son la prioridad más alta de la organización. Seguiremos trabajando muy de cerca con la NFL y los médicos, cumpliendo con las directrices”.

Más tarde, los Niners colocaron también en la lista de COVID-19 al tackle izquierdo Trent Williams, así como a los receptores Brandon Aiyuk y Deebo Samuel, por contactos de “alto riesgo” con Bourne.

Samuel estaba ya descartado para jugar en la semana, por una lesión de muslo.

Una persona con conocimiento de la situación dijo a The Associated Press que el encuentro del jueves en la noche aún está programado para llevarse a cabo. La persona pidió no ser identificada debido a que la liga no ha hecho el anuncio oficial.

Los Packers tienen programado salir de Green Bay el miércoles en la tarde.

La ausencia de Bourne es el golpe más reciente a un reducido grupo de receptores. Bourne es el tercer máximo receptor de los 49ers con 25 recepciones, 352 yardas y un touchdown.

El tight end seleccionado All-Pro George Kittle lidera al equipo en recepciones, pero posiblemente estará fuera toda la temporada con una fractura en un pie. Deebo Samuel está fuera esta semana con una lesión de tendón y Richie James Jr. está en duda con un esguince en un pie.

Los Niners también dieron de baja a la selección de segunda ronda del 2018 Dante Perris esta semana. Esto dejó al novato Brandon Aiyuk y a Trent Taylor como los únicos receptores activos en el equipo que tienen al menos una atrapada esta campaña.

San Francisco también podría utilizar a algún receptor del equipo de prácticas. Kevin White, River Cracraft y Chris Finke lucen como opciones.

Se trata del primer caso positivo en los 49ers desde que inició la temporada regular. Tuvieron a tres jugadores que contrajeron el COVID-19 en la pretemporada: el receptor Richie James Jr., el corredor Jeff Wilson Jr. y el linebacker Fred Warner.

Los Packers están lidiando con sus propios problemas de coronavirus después de que el corredor AJ Dillon dio positivo el lunes. El running back Jamaal Williams y el linebacker Kamal Martin fueron puestos en la lista de bajas por COVID-19 el martes, debido a un contacto de “riesgo alto” con Dillon.