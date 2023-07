San Salvador – En un torneo cuyas sensaciones la acompañarán para su próximo compromiso, la golfista puertorriqueña María Fernanda “Marife” Torres ganó una medalla de plata en el torneo femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 este viernes.

La deportista, que se mantuvo en la segunda posición durante los primeros tres días de competencia, cerró la jornada de hoy primera con 66 golpes, seis bajo par. Sin embargo, la ventaja que la medallista de oro, la colombiana María Marín, había acumulado en los días previos fue suficiente para no bajar del primer puesto, aunque hoy terminó segunda con 68 toques, cuatro bajo par.

En total, Torres sumó 284 golpes, cuatro bajo par, mientras Marín hizo 273, 15 bajo par. El bronce fue para la mexicana María Lira con 296 (+8).

“Estoy contenta de poder representar a Puerto Rico y contribuir con una medalla. El juego se fue desarrollando mejor con cada día que pasó. Fueron unos buenos largos cuatro días”, expresó la jugadora en entrevista telefónica.

En efecto Torres tiró para par el primer día, en que entregó tarjeta de 72 golpes. Y luego de tarjetas idénticas de 73 golpes los siguientes dos días, tuvo hoy su mejor ronda. De paso, esa tarjeta de 66 golpes igualó la mejor que se había registrado en todo el torneo durante las cuatro rondas, por la colombiana Marín el segundo día.

“Fue una superronda. Me llevo estas sensaciones para mi gira”, añadió la competidora que sale para Ohio a competir en el Dana Open.

Torres, que compite en sus segundos Centroamericanos tras su debut en la edición Veracruz 2014, en donde quedó sexta, explicó que su buena ronda de este viernes se debió que tenía un “buen ritmo de juego”. Igualmente, compartió que no volvió a llover como pasó el primer día.

Me sentía bien y me estaba dando oportunidades. Además, entraron los putts y eso me ayudó bastante”, expuso la atleta.