Mujeres maratonistas se unen en una carrera por la conciencia y la erradicación de la violencia de género en Puerto Rico

“ Nos emociona Kilómetros de cambio porque representa a las mujeres que se lanzan a correr hacia un futuro mejor, libre de violencia, para ellas y sus hijos. Ir a un albergue para la mayoría de las mujeres que recibimos, golpeadas en el cuerpo y en el alma, es la oportunidad de salvar su vida y no ser una estadística más de la creciente lista de feminicidios. Ofrecer nuestros servicios es muy costoso, no siempre están los fondos disponibles y a las mujeres nunca les cobramos ni un centavo. Le pedimos a nuestra gente que apoyen este evento y aporten su donativo para que podamos seguir salvando vidas”, manifestó Flores.

“Correré porque aún recuerdo con lágrimas cómo, hace 38 años, una mujer salió de madrugada corriendo de su casa, me agarró, me montó en el carro y me dijo ‘Nos tenemos que ir’. Correré porque pude terminar un noviazgo en el que fui víctima de violencia. Correré porque hoy me atreví a contar mi historia, algo que llevaba muy dentro”, expresó Lina García, maratonista y triatleta.