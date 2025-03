Myles Garrett se convierte en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL

Myles Garrett permanecerá en Cleveland después de que los Browns le otorgaran una extensión de contrato récord de cuatro años que convierte al ala defensiva en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la NFL .

Una persona con conocimiento de los detalles informó a The Associated Press que el contrato de Garrett incluye $122.8 millones garantizados, un salario anual promedio de $40 millones y un valor total de $204.8 millones. La persona habló el domingo bajo condición de anonimato porque los términos no fueron anunciados.