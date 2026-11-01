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Ni una caída detuvo a José Luis Ortiz: dos triunfos y un liderato al alcance

El jinete boricua brilló en el Breeders’ Cup y se mantiene a solo $309,691 del francés Flavien Prat en la estadística de ganancias de 2026

1 de noviembre de 2026 - 2:58 PM

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IJosé Luis Ortiz superó una caída durante la jornada del viernes y cerró su participación en el Breeders’ Cup con dos victorias. (Diane Bondareff)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

El jinete puertorriqueño José Luis Ortiz superó una caída sufrida el viernes para cerrar el Breeders’ Cup con dos victorias y mantenerse en la pelea por el liderato de las estadísticas de jinetes de la hípica estadounidense.

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Ortiz fue el único de los siete jinetes boricuas que consiguió al menos un triunfo en el evento, que concluyó el sábado con la victoria de Sovereignty en la Breeders’ Cup Classic, prueba que repartió $7 millones en premios.

Tras finalizar el campeonato, Ortiz ocupa el segundo lugar en las estadísticas de ganancias de 2026, a poca distancia del líder, el francés Flavien Prat.

Prat encabeza la clasificación con $42,122,896, seguido por Ortiz con $41,813,205, una diferencia de apenas $309,691.

Aunque no necesariamente determina al ganador, el liderato de ganancias suele tener peso en la elección del Premio Eclipse, que reconoce al mejor jinete de cada temporada en Estados Unidos.

Con dos meses por disputarse en el calendario, la lucha por el primer puesto continúa abierta.

Las victorias de Ortiz en el Breeders’ Cup llegaron a bordo de Nitrogen, en la Distaff, y Kathynmarissa, en la Filly & Mare Turf.

Del susto a la celebración

Sin embargo, su participación en el campeonato comenzó con un susto.

El viernes, Ortiz sufrió una caída en la salida de una de las primeras carreras del programa, fuera de las pruebas oficiales del Breeders’ Cup.

El jinete necesitó asistencia para abandonar la pista y posteriormente fue sometido a una evaluación médica. Aunque perdió un par de montas a consecuencia del incidente, recibió autorización para regresar a la competencia a tiempo para disputar las últimas carreras del viernes.

El sábado también estuvo cerca de sumar otra victoria con Englishman, favorito para imponerse en la Breeders’ Cup Sprint. El ejemplar parecía encaminado al triunfo, pero fue superado en los metros finales por el japonés T.O. Elvis.

Ortiz atraviesa una de las mejores temporadas de su carrera, en la que también conquistó el Kentucky Derby y el Belmont Stakes con Golden Tempo. Sin embargo, el ejemplar no respondió a las expectativas en la Breeders’ Cup Classic del sábado.

Por su parte, el miembro del Salón de la Fama John Velázquez terminó el campeonato sin victorias y se mantuvo con 22 triunfos en su historial dentro del Breeders’ Cup.

Esa cifra lo coloca en el tercer puesto entre los máximos ganadores del evento, por detrás del también puertorriqueño Irad Ortiz Jr., quien permanece inactivo y acumula 23 victorias.

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Hipismo puertorriqueñoJosé Luis OrtizHipismo
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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