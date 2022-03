Novak Djokovic podrá competir en el Abierto de Francia incluso si no está vacunado contra el COVID-19, dependiendo que la situación del coronavirus en el país se mantenga estable, dijeron los organizadores el miércoles.

Los tenistas rusas, entre ellos el actual número uno mundial Daniil Medvedev, también podrá jugar en el torneo. Pero tendrán que hacerlo como neutrales debido a la guerra iniciada por su país en la vecina Ucrania.

Los organizadores indicaron que nada de momento le impide a Djokovic defender su título en el Grand Slam en superficie de arcilla. Francia levantó esta semana la obligatoriedad de usar mascarillas en casi todas partes y permitió a los no vacunados regresar a restaurantes, arenas deportivas y otros recintos.

“Tal y como están las cosas ahora mismo, nada impide a Novak Djokovic entrar a una pista dijo la directora de Roland Garros Amelie Mauresmo en una rueda de prensa.

Djokovic fue deportado de Australia en enero tras una batalla legal sobre su ingreso al país, y no pudo disputar el Abierto de Australia. Dijo a la BBC el mes pasado que estaba dispuesto a perderse las próximas citas de Grand Slam si se le exige estar vacunado.

El serbio se ha consagrado campeón del Abierto de Francia en dos ocasiones y acumula 20 títulos de Grand Slam, uno detrás del récord en manos de Rafael Nadal luego que el español acabó coronándpse en el Abierto de Australia en enero pasado.

El presidente de la federación francesa de tenis Gilles Moretton dijo que si bien Djokovic tiene vía libre para jugar, las autoridades francesas podrían establecer nuevas restricciones si la situación del virus se deteriora antes del inicio del torneo el 22 de mayo.

“Eso no nos corresponde”, dijo Moretton. “Todavía hay un virus circulando. Estamos muy confiados que la luz será verde, pero tenemos que ser cautelosos por todo lo que ha pasado en los últimos dos años.

A una consulta sobre los tenistas rusos que podrán participar a raíz de la guerra en Ucrania, los organizadores indicaron que acatarán la determinación de suspender a deportistas de Rusia y su aliada Bielorrusia, pero permitiendo que compitan como neutrales.

Las siete entidades que regulan el tenis mundial han condenado la guerra; cancelaron los torneos en Rusia y Bielorrusia, que se ha aliado con la invasión; expulsó a las dos naciones de la Copa Davis y la Copa Billie Jean King, los dos certámenes de equipos. También determinaron el 1 de marzo que los jugadores de los dos países sólo podrán competir en los eventos de la WTA, ATP y de Grand Slam pero no podrán hacerlo bajo el nombre o banderas de Rusia o Bielorrusia.

“Nos mantenemos firme con esa determinación”, dijo Amelie Oudea-Castera, la directora general de la federación francesa de tenis.

Otros deportes, como el atletismo, el fútbol y el patinaje artístico, han vetado por completa la presencia de deportistas de Rusia y Bielorrusia.

Los organizadores de Wimbledon mantienen consultas con el gobierno británico para decidir si los tenistas rusos podrán competir en el Grand Slam sobre césped este en casi que no se distancien públicamente del presidente ruso Vladimir Putin.

Oudea-Castera dijo que los organizadores franceses no piensan abocarse a un análisis individual de las posturas de cada jugador, “lo cual puede depender extraordinoriamente de situaciones familiares que ellos tienen”.

Rusia invadió a Ucrania el 24 de febrero, el mismo día que Medvedev aseguró su ascenso a la cima del ranking de la ATP al competir en el Abierto Mexicano.

“Mirar las noticias que hay en mí país y despertar aquí en México no fue fácil”, dijo Medvedev. “Como tenista, quiero promover la paz en todo el mundo. Jugamos en muchos países diferentes. He estado en muchos países desde que era juvenil y como profesional. No es fácil escuchar todas estas noticias... Estoy a favor de la paz”.

Sin restricciones a las actividades al aire libre, Moretton presagia que las canchas de Roland Garros estarán a “máxima capacidad” este año, después que las previas dos ediciones fueron afectadas por la pandemia.

La venta de entradas empezó este mes. Moretton dijo que ya han vendido 500.000 de las 600.000 entradas disponibles para las sesiones diurnas.

Para las 10 sesiones nocturnas en el estadio Philippe Chatrier, apenas quedan 50.000 boletos disponibles de los 150.000 en venta.

“Vamos a estar muy felices de volver a reunirnos”, dijo Moretton.