Rafa Campos se encamina a la tercera ronda del Puerto Rico Open en primera posición: “Estoy donde quería estar”

Río Grande - El puertorriqueño Rafael “Rafa” Campos asumió el liderato del Puerto Rico Open temprano en el día y lo mantuvo hasta concluir su segunda ronda en el Grand Reserve Golf Club, en una tanda inusual en que tuvo que completar 23 hoyos en un lapso de siete horas extenuantes sobre el Championsip Course.

Campos firmó tarjeta de 67 golpes, cinco bajo par, luego de finalizar los cinco hoyos que le restaron del jueves y de terminar dicha ronda inicial con 65, la segunda mejor de su carrera en el Puerto Rico Open.

Con 132 golpes totales, 12 bajo par, Campos encabezaba la tabla de posiciones del torneo junto con el alemán Matti Schmid, el estadounidense Kevin Streelman y el japonés Ryo Hisatsune, antes de que terminaran en el Championship Course los restantes jugadores que faltaban por culminar su segunda ronda.

El puertorriqueño agradeció el apoyo de los fanáticos durante el evento, que se celebra en el Championship Course del Grand Reserve Golf Club de Río Grande.

En tanto, Chris Nido logró en su cuarta aparición en el Puerto Rico Open su primer corte, uno que estaba muy exigente para esta edición al quedar en -3. Nido, quien finalizó también la primera ronda en el segundo día de acción con 71 golpes, uno bajo par, tiró un 69 en la segunda para totalizar 140, cuatro bajo par, y ubicarse en la posición 42, empatado con varios otros jugadores.

“La realidad es que bien contento con el resultado de hoy. Sabía que iba a ser un día bastante largo, pero ya teníamos el plan de lo que queríamos hacer. Estuvimos bien temprano en el gimnasio, hicimos las cosas que eran necesarias. En verdad creo que fue un alivio; simplemente cuando comencé esos primeros hoyitos, salí haciendo muy buenos tiros, y me dio un poquito de confianza, un poquito de tranquilidad. La realidad es que ese comienzo en la segunda ronda, también me dio mucha confianza”, dijo Campos a los medios, tras entregar su tarjeta.

Rafa Campos y Chris Nido se estrechan las manos al concluir la jornada del viernes. (David Villafañe)

Luego tirar par en el primer hoyo de la segunda ronda, Campos consiguió birdies en los siguientes dos, y sumó dos más antes de llegar al hoyo número nueve.

“Batallando los nervios todavía. A mitad de camino hoy me sentí muy cómodo. Como que ya los nervios estaban bajando. Pero bien contento con estos primeros dos días, estamos en una buena posición, y si Dios quiere, seguiremos ‘alante’”.

Campos tomó las cosas donde las dejó el día antes, cuando se vio frenado por la lluvia, y estuvo el viernes en el campo desde las 7:20 a.m. para concluir los cinco hoyos que le faltaban de la primera ronda.

Su tarjeta de 65 se quedó a un golpe de empatar su mejor registro personal en la historia de este torneo de la Professional Golf Association (PGA), cuando tuvo una ronda de 64 en 2016, precisamente en el primer día de acción.

Luego de que concluyeran esa primera ronda en la mañana los más de 50 jugadores que se quedaron el jueves sin completar el campo de 18 hoyos, Campos escaló hasta la cima empatado con otros siete jugadores, todos con 65 golpes, siete bajo par.

El jueves en los primeros 13 hoyos, y luego de retrasarse la jornada por más de dos horas debido a la lluvia, Campos terminó con 48 golpes, cinco bajo par, incluyendo seis birdies y un solo bogey.

En la segunda ronda continuó su buen ritmo y mantuvo su juego limpio, hasta que en el hoyo 17 cometió un doloroso bogey, luego de enviar la pelota al agua en su primer tiro. Fue justo después de que falló en el poteo en el hoyo 16, un tiro que parecía cómodo. Hasta ese hoyo 17, Campos llegó a estar solo en el liderato con 13 golpes bajo par.

Pero a pesar del desliz, pudo reponerse luego de confrontar un poco de problemas en el hoyo 18, y salvó el par para mantenerse en el liderato compartido con -12.

“Estoy donde quería estar. Yo sé que tenía un trabajo. Quería que el enfoque fuera más en los otros jóvenes, el futuro de nosotros, pero sabía lo que quería hacer. Yo sabía que el juego estaba en una posición en la que verdaderamente me sentía cómodo. Y el trabajo que puse la semana pasada en Miami, me dio mucha más confianza. Creo que me faltaba un poquito de confianza”, agregó Campos.

La mejor demostración del guaynabeño en un Puerto Rico Open fue su tercer lugar de 2021, año que marcó de paso la tercera vez que finalizó entre los mejores 10.

“Estoy donde quería estar. Quería estar por lo menos cerca de los líderes, o liderando, porque la realidad es que me gusta cuando hay muchas personas viéndome. Y no sé por qué, aunque aparente que no los escucho o que no interactúe mucho con ellos, yo los siento. Siento el apoyo y me fascina”.

En los primeros 36 hoyos Campos ha estado casi impecable con un total de 14 bogeys y solo dos bogeys.

“Estamos en una posición donde nos visualizamos hace poco”.

Como suele ocurrir en cada edición del Puerto Rico Open, una nube de fanáticos sigue a Rafa Campos durante la ruta, hoyo a hoyo. (David Villafañe)

A pesar de no poder concluir la primera ronda cuando corrrespondía en el día inicial, Campos pudo mantener su concentración al inicio de la segunda jornada. Se apuntó de inmediato dos birdies seguidos al inicio del día, incluyendo en un hoyo par 3, el número 6 del campo. Cerró la primera ronda en el hoyo número 9 tirando par los últimos tres para dejar su ‘score’ total en 65 golpes y ubicarse a la cabeza con otros siete jugadores.

Tras una pausa breve, caminó hasta el hoyo número 1, donde a las 8:56 de la mañana inició entonces la segunda ronda.

“Es bastante difícil (mantener el enfoque). Ayer para mí era sumamente importante. A mí normalmente me gusta salir la primera ronda tarde y después (la segunda) temprano, para simplemente continuar el momentum. Pero aquí en Puerto Rico no me gusta hacer eso, porque no me gusta comenzar la (segunda) ronda ya viendo un 7 bajo par, 8 bajo par, y sabiendo que estoy jugando con viento. Pero la realidad es que fue un día muy bueno ayer (jueves), jugué muy sólido. Y el hecho de que ya estaba cerca del liderato cuando paré antes de esas lluvias, me dio mucha confianza”.

Pero al igual que Campos, otros cinco jugadores completaron la primera ronda con igual nota de 65 golpes. Estos fueron Norman Xiong, Max Greyserman, Rico Hoey, Ryo Hisatsune y Kevin Streelman. Estos se unieron a dos jugadores que sí tuvieron sus 18 hoyos del primer día, los estadounidenses Scott Piercy y Joe Highsmith.

Por su parte Nido, cuyo primer Puerto Rico Open fue el de 2017, a la cuarta logró la vencida consiguiendo su primer corte.

Chris Nido debutó en un Puerto Rico Open en 2017. (David Villafañe)

“Me sentí grandioso; jugué bien todo el día, y jugué bien ayer. Me mantuve paciente, y pude mantener mi juego lo suficiente para hacer el corte. Ahora espero mantenerme así paciente y seguir el ritmo para tener un buen final”, dijo Nido, quien se mantuvo tirando en la dos rondas como parte del grupo de tres jugadores que incluyó también a Campos.

Nido expresó que ahora siente que no tiene nada que perder el sábado y el domingo, por lo que espera jugar sin presiones.

De hecho, no demostró que la presión la afectara cuando todavía no estaba dentro del corte. Después de completar hasta el hoyo 14, se mantenía con un ‘score’ total de -1, fuera del corte. Pero Nido se las arregló para lograr birdies seguidos en los hoyos 15 y 16, colocándose en -3 dentro del corte. Tras irse par en el 17, cerró con broche de oro con otro birdie en el hoyo 18, ante las gradas repletas de fanáticos del patio.

Kelvin Hernández tuvo rondas de 74 y 80 para quedar fuera del corte. (David Villafañe)

Con buena nota Evan Peña en segunda ronda

De otra parte, los más noveles de la delegación boricua, Kelvin Hernández y Evan Peña no lograron conseguir el corte.

Hernández, quien tiró para 74, dos sobre par en la primera ronda, firmó tarjeta de 80 en la segunda para totalizar 154 golpes, 10 sobre par.

Peña, que con solo 15 años hizo historia como el jugador más joven que haya participado en un Puerto Rico Open, indistintamente de su nacionalidad, tuvo una más que aceptable actuación. Tras tirar para 78 golpes en la primera ronda, seis sobre par, se recompuso para la segunda y logró irse bajo par, con un 70 (-2). Concluyó con 148 golpes, 4 sobre par.

