El clavadista olímpico Rafael “Rafa” Quintero, el exjugador del Equipo Nacional de Baloncesto, Carlos Arroyo, y la tenismesista Melanie Díaz -entre otros- se han unido a las voces que se han manifestado en repudio a la violencia de género y feminicidios que han acabado con la vida de Keishla Rodríguez Ortiz y Andrea Ruiz Costas, entre otras mujeres.

En el caso de Quintero, que este lunes en la madrugada se convirtió en el atleta más reciente en ponchar su pase a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, utilizó su cuenta de Twitter para expresar su soporte a las familias de Rodríguez Ortiz y Ruiz Costas.

“He estado siguiendo los acontecimientos de esta pasada semana en el país. Mi mayor deseo es que las familias de ambas jóvenes reciban el apoyo, la fortaleza, paz y el amor necesario para sobrellevar este momento duro”, escribió el atleta, que representará a Puerto Rico en el evento de plataforma 10 metros.

“El machismo es un mal social, toca deconstruir, educar y reformar. Sepan que esta clasificación a mis segundos Juegos Olímpicos viene con muchos sentimientos encontrados. Seguiremos trabajando duro para darle al país lo mejor, y desde este espacio, poner de mi parte para un mejor Puerto Rico”, añadió el competidor.

Por su parte, Arroyo usoó su cuenta de Instagram para pedir un alto a los feminicidios. En su publicación escridió lo siguiente: “Que triste. No conocemos a nadie... ¡A nadie! Pobre familia, mis condolencias. #NiUnaMas”.

Arroyo también pidió la bendición de Dios. “Le pido a Dios que me rodee de personas que siempre quieran lo mejor para mí. En ti me refugio. Señor, protégeme”.

Díaz, otra de las clasificadas a las Olimpiadas de Tokio, ha hecho varias publicaciones con relación al caso de Rodríguez Ortiz. Una de ellas muestra, una foto de Rodríguez Ortiz con la frase “Se llama Keishla y la queremos viva”. Asimismo, publicó un enoji de corazón partido y una publicación que muestra las instancias en las que las personas agreden a la mujeres sin usar violencia física.

El cuerpo de Rodríguez Ortiz apareció en la laguna San José el sábado, tras ser reportada como desaparecida por su familia el jueves. Por este caso ha sido acusado en la esfera federal el boxeador Félix Verdejo, quien permanecerá ingresado en prisión sin fianza, tras comparecer hoy a la vista inicial ante la magistrada Camille Vélez Rivé.

De acuerdo con la denuncia sometida, el FBI acusa a Verdejo de un carjacking y de un secuestro que resultó en la muerte de una persona. También incluyó una denuncia por matar intencionalmente a un menor por nacer. Por estos cargos, Verdejo se expone a sentencia de pena de muerte o a cadena perpetua.

Por su parte, el cuerpo de Ruiz Costas fue encontrado parcialmente quemado en Cayey. Por estos hechos ha sido acusado Miguel Ángel Ocasio Santiago, a quien la jueza Yarissa N. Santiago San Antonio le impus una fianza de $1.1 millones, que no pudo pagar y fue ingresado en el complejo correccional de Bayamon hasta la vista preliminar el día 17 de mayo. Los cargos son por asesinato en primer grado, destrucción de evidencia y ley de armas.

De acuerdo a las autoridades, Ocasio Santiago agredió a Ruiz Costa en diferentes partes del cuerpo provocándole la muerte. El hombre trató de deshacerse del cuerpo arrojándolo en un área boscosa de Guavate, donde le prendió fuego.

Mientras, el boxeador Orlando “Capu” González le extendió sus condolencias a la familia de Rodríguez Ortiz y pidió justicia “para ella y para todas las que nos faltan”. Acompañó su mensaje con las etiquetas #NiUnaMenos #NiUnaMás.

González también aprovechó su exposición en Twitter para reaccionar a una publicación del senador Rafael Bernabe, del Movimiento Victoria Ciudadana, en el que el legislador se preguntaba si no es hora “de reevaluar nuestro culto por un ‘deporte’ cuyo contenido es la agresión”, refiriéndose al boxeo.

El peleador aguadillano defendió el deporte que práctica, pues “me ha enseñado respeto, competitividad, disciplina y fue una vía de escape de lo que vivía día a día en mi barrio. Además me ha regalado un acceso a los medios para expresarme y luchar en Pro de causas sociales en las que creo”.

“Por el bienestar de nuestro país, son muchas las cosas las que tenemos que considerar re-evaluar. Pero lo que no es permitido es desviar la atención de la situación real. El problema, no es el boxeo. Es problema es la falta de un currículo con Perspectiva de Género, un Estado de Emergencia riguroso en acción y no en papel, legisladores comprometidos con mover agendas que le permitan a nuestras mujeres andar libres y seguras por nuestras calles; no es el BOXEO”, declaró el deportista que se puso a la disposición de Bernabe para hablar de este tema.