La taekwondista puertorriqueña Fabiola Krystal Ruiz Rosario se convirtió este lunes en subcampeona mundial del evento G2 del Campeonato Mundial de Taekwondo en línea de Poomsae 2020.

Este evento es un esfuerzo realizado por la Mundial de Taekwondo, ante la suspensión del campeonato mundial en mayo por causa de la pandemia del COVID-19.

En la gran final, Ruiz Rosario obtuvo una puntuación de 6.740. La contrincante de Canadá, Michelle Lee, ganó con 6.800 y las medallas de bronce fueron para la coreana Kyeongseon Song (6.740) y la estadounidense Stephanie Fausto (6.660).

La atleta natural de Arecibo todavía está perpleja con el resultado obtenido en la competencia que reunió a los mejores exponentes de equipos nacionales del mundo. Fue su mamá, Jannette Rosario, que la levantó a las 7:00 de la mañana con la llamada de la entrenadora nacional Ollín Medina, quien le notificó su resultado.

Puntuaciones finales del evento G2 durante el Campeonato Mundial de Taekwondo en línea de Poomsae 2020.

“Sinceramente estaba durmiendo. Ollín llamó a mi mamá. Mami entró y me la puso al teléfono como a las 7:00 a.m. para decirme la noticia. Estaba en ‘shock’. No podía creerlo, porque nosotros somos un equipo que trabajamos a base de realidades y no vendemos sueños en un deporte que es de apreciación”, indicó la atleta más valiosa de la Federación de Taekwondo de Puerto Rico en el 2019.

Ruiz Rosario estuvo seis semanas concentrada en el evento individual estilo libre. Los entrenadores nacionales, Gilberto Serrano y Medina (desde México), trabajaron con la joven atleta de 19 años en el centro de entrenamiento Performance Taekwondo del también taekwondista Luis Colón III. A la deportista se le prepararon tres rutinas, una por cada nivel de rondas con una semana de diferencia: preliminar, semifinal y final. Todas con elementos de dificultad diferentes basándose en el estudio de las puntuaciones que otorgan los jueces en la competencia.

“Las rutinas se fueron adaptando para cada ronda. Analizamos las rutinas y como los jueces califican. Es un deporte de apreciación, según pasábamos de ronda íbamos buscando esos puntitos para hacer la diferencia. Subíamos en técnica y donde más se notó fue en presentación. Tenía un tiempo máximo de 90 segundos y un mínimo de 60 segundos para la ejecución”, explicó Ruiz Rosario, que estudia microbiología de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Arecibo.

La destacada medallista de bronce por equipo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 y en los Juegos Panamericanos Lima 2019 finalizará el año con el Campeonato Panamericano, que aún no tiene fecha. Sobre sus planes, entiende que todo dependerá de lo que la pandemia permita hacerle.

“El entrenamiento ha sido algo extraño, irregular, debido a la pandemia La viabilidad de los entrenamientos ha sido poca por la orden ejecutiva. Hemos estado mucho tiempo sin usar el dojo (piso de competencia). Gracias a Luis Colón que nos ha brindado sus instalaciones y siempre está dispuesto a ayudarnos. Ha sido el sitio donde hemos entrenado”, analizó la futura veterinaria quien viaja cuatro veces a la semana a San Juan para poder cumplir con sus prácticas.

Por su parte, el presidente de la Federación de Taekwondo de Puerto Rico, Elvin Landrau describió la labor de Ruiz Rosario como ejemplar.

“Ella es una atleta bien fajona y ahí tiene su resultado. Estamos muy contentos con ella y los demás muchachos, que estuvieron en el evento pasando de ronda y llegar a semifinales. Ellos han podido sacarles el provecho a los eventos en línea”, destacó el líder federativo.

Según Landrau, varios atletas boricuas han visto acción en eventos en línea de poomsae. Algunos se ellos han obtenido medallas, como Luis Lugo, Gabriel Vázquez, Dannyisrael Crespo, Fabián Díaz, Marangely Meléndez, Arelis Medina, Luis Colón, Mía Nieves, Pedro Sánchez y Luis Rodríguez.

Asimismo, el presidente federativo recordó que Victoria Stambaugh logró la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.