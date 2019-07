La delegación nacional que representará al país en los Juegos Panamericanos de Lima fue oficialmente abanderada este domingo en una animada actividad celebrada en la Casa Olímpica del Viejo San Juan.

Fue una noche emocionante para los atletas, especialmente para el abanderado de Lima, el luchador Franklin Gómez, quien se emocionó en varias ocasiones, particularmente cuando fue acompañado por su progenitora, Margarita Matos, y cuando el luchador olímpico José “Beta” Betancourt se acercó para felicitarlo.

“Ahora mismo tengo los pelos parados. El corazón se me quiere salir. Estoy muy emocionado”, expresó Gómez luego de concluida la ceremonia de abanderamiento.

“Como dice la canción (Preciosa, en versión de Marc Anthony y que en ese momento se escuchada por los altavoces). Así mismo me identifico, con el amor y el cariño que le llevo a Puerto Rico. Son muy pocas las ocasiones en que lo he podido expresar porque me mantengo fuera de las redes y todo ese tipo de cosas, pero Puerto Rico sabe que yo lo llevo dentro de mi corazón”, agregó el subcampeón olímpico del 2011 mientras ondeaba una enorme bandera.

El deportista reconoció que no tenía idea de lo que iba a pasar y reiteró que se sentía honrado de llevar la enseña nacional. “Aquí hay mucha gente que ha dado gran parte de su vida para el deporte, para traer alegría a Puerto Rico, para unir a las personas y al pueblo de Puerto Rico, y yo creo que en momentos difíciles, como ahora, es lo que necesitamos”, puntualizó.

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, también se mostró emocionada con la actividad y destacó la juventud de muchos de los participantes de esta actividad.

“Siempre es un honor, siempre se me eriza la piel cuando estamos en un acto de protocolo tan importante. Para los atletas, muchos de ellos que es su primera experiencia y para los papas, ese acto de recibir la bandera significa mucho en esta etapa final de preparación”, dijo Rosario.

“Siempre es importante saber que ellos tengan el conocimiento y acepten la responsabilidad que tienen de representar dignamente la bandera y lo que significa tantos miles de puertorriqueños que viven aquí y los que viven fuera”, agregó la líder olímpica.

Tal y como se había anunciado, el gobernador Ricardo Rosselló no estuvo presente en la actividad. En su lugar acudió la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, quien ofreció un mensaje deportivo y de apoyo en el que no mencionó al gobernador.

La ausencia del primer ejecutivo rompe una tradición que han seguido la mayoría de los gobernantes, quienes suelen entregar la enseña nacional a las delegaciones que representan al país en los eventos más importantes del ciclo olímpico: los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y las Olimpiadas. Asimismo, ocurre en momentos de gran tensión en el país, luego de las acusaciones federales de exfuncionarias de su gobierno y las revelaciones de un escandaloso chat en el que Rosselló y un grupo cercano de colaboradores y funcionarios de alto nivel discutían política pública a la vez que hacían mofa de situaciones y personas -en ocasiones- con leguaje soez.

La actividad también sirvió para celebrar el aniversario número 40 de la inauguración de los VII Juegos Panamericanos San Juan 1979. Para la ocasión estuvieron presentes varios atletas de esa justa como los medallistas de oro, los boxeadores Alberto Mercado y José “Papo” Molina. También estuvieron pasados abanderados panamericanos como el gimnasta Luis Felipe “Tingui” Vargas (Guadalajara 2011), el voleibolista Héctor “Picky” Soto (Río 2007) el baloncelista Charlie Bermúdez (San Juan 1979), entre otros.

“Somos producto de nuestro pasado para valorar lo positivo de nuestro presente”, manifestó la presidenta del Copur al recordar las gestas de los atletas que compitieron en esos Panamericanos y el compromiso mostrado por todas las personas que trabajaron en esa justa.

“Algún día volveremos a realizar unos Panamericanos porque algún día volveremos a ser fructíferos económicamente y un mejor país”, declaró Rosario.