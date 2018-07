Barranquilla, Colombia – Después de un agotador torneo y una aún más intensa temporada, Adriana Díaz obtuvo su cuarta medalla de oro de estos Juegos Centroamericanos y del Caribe este martes tras vencer en un agotador partido a la colombiana Paula Medina en el torneo de sencillos femeninos.

La atleta boricua se impuso con parciales de 11-5, 11-4, 11-9, 7-11, 8-11 y 14-12.

Sin embargo, Díaz tuvo que batallar en un dramático desafío de ronda semifinal para llegar al choque contra Medina. La joven de 17 años superó a la mexicana Yadira Silva por 4-3 en la semifinal y tuvo que luchar ese último set, que cerró 14-12. De hecho, la intensidad del torneo ya es evidente en el rostro de la atleta, que cuando ganó el partido se tiró al piso.

Por otra parte, Brian Afanador se quedó con el bronce tras caer 4-2 frente al cubano Andy Pereira.

Al rememorar las incidencias del partido final contra la anfitriona, Díaz indicó que la clave para ganarle fue tener control mental de las emociones y del cansancio.

“A la verdad que este partido fue bastante reñido. Paula no se rindió en ningún momento Yo estaba 3-0 dominando y ella se alzó. Estoy contenta de haberle ganado a una veterana como ella”, dijo.

La atleta añadió que en momento en que el juego se puso 3-2, se dijo “es ahora o nunca porque en un 3-3 puede pasar cualquier cosa”.

“La clave está en la cabeza, siempre lo he dicho. En la fuerza mental que uno debe tener. Allá en la mesa, las dos estábamos muy cansadas, así que era la primera que moviera a la otra”, declaró.

Por su parte, el entrenador y padre de la atleta, Bladimir Díaz, dio fe de la enorme lucha que tuvo su hija para lograr esa medalla.

“Yo me levanté esta mañana tranquilo y pensé que la primera ronda la ganábamos porque ya le habíamos ganado a Lisi Castillo. De momento, la cubana vino como un huracán y ha metido todas las pelotas, y Adriana y yo nos quedamos sorprendidos. La cubana no bajo nunca y salimos exhaustos”, contó.

“Cuando Adriana le gana a la mexicana (Yadira Silva) el primer set, me dice: ‘Papi no puedo más’. Le traemos un guineo y muerta. Cuando cayó 3-2 abajo, le dije: ‘Adriana si tú quieres el oro, tienes que batallar ahora con táctica y con mente. Estoy bien orgulloso de ti, y has hecho un gran trabajo. No es que tengas que hacerlo, pero si quieres el oro, tienes que trabajar mentalmente. Recupero 3-3. Pero ganó”, contó.

La final fue de infarto, pero Adriana ganó. “Gracias al pueblo por el apoyo. Esto fue un sueño. Ganamos en India, fuimos a República Dominicana y ahora estas cuatro medallas. Ahora lo que queremos es descansar y ver a nuestra gente”, dijo Bladimir.

El tenis de mesa aportó ocho medallas: cuatro de oro, dos de plata y dos de bronce.