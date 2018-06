En otra actuación memorable, Adriana Díaz obtuvo este viernes una de las victorias cruciales para guiar a su equipo, los Dabang Smashers, a la final del torneo de tenis de mesa de la liga de India.

Los Smashers, que son el primer equipo en llegar a la final, vencieron 11-10 a los Maharashtra United. Ahora esperan por el ganador del juego de mañana entre los Mavericks y los Falcons. El juego de campeonato será el domingo, 1 de julio.

Díaz selló la victoria de su conjunto al derrotar 3-0 (11-5, 11-6, 11-9) a Madhurika Patkar. De hecho, la utuadeña cayó 1-7 en el tercer juego, pero hizo un sensacional contraataque para ganarlo 11-9.

Otros triunfos importantes fueron los de la japonesa Sakura Mori, quien ganó en dobles mixtos y en sencillos.

En el partido de dobles, que jugó junto al capitán de los Smashers, Gnanasekaran Sathiyan, venció a Anthony Amalraj y a Lily Zhang 2-1 (7-11, 11-5, 11-8). En sencillos superó a Zhang 2-1 (7-11, 11-8, 11-6).

Thank you everyone! Now let’s keep going strong at the final! Come on!!!???? #dabangsmashers (Y si, mi raqueta quedó demolida??) pic.twitter.com/zgEVDAHJ2u