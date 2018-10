La boricua Adriana Díaz y el chileno Ignacio Burgos salieron airosos el sábado en los dos compromisos efectuados en dobles mixtos internacionales para adelantar a los octavos de final en el tenis de mesa de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina.

La pareja, que representa a la región de Latinoamérica, enfrentará el domingo al binomio europeo de Aleksandra Vovk y Vladislav Ursu en la búsqueda del pase a los cuartos de final.

En sencillos, Díaz quedó eliminada en los octavos de final.

Tras perder el juego inicial en la jornada del viernes, Díaz y Burgos abrieron la acción del sábadocon un triunfo 2-1 ante Tailandia para mantenerse con opciones de adelantar de ronda.

Y en la tarde vencieron 3-0 a la pareja internacional #3 para asegurar su boleto a la ronda de los octavos de final.

A la ronda de las 16

En tanto, la pareja femenina de voleibol playa, Allanis Navas y María González, avanzó a la ronda de los 16 al superar en dos parciales a la dupla de Mozambique, Mercia Mucheza y Ana Paula Sinaportar, en la ronda de las 24 parejas clasificadas.

Las boricuas ganaron con parciales de 21-14 y 21-14. Jugarán en la ronda de 16 ante la representación de Bolivia.

“Nos preparamos mentalmente. Sabíamos que no era un equipo como Rusia, pero tampoco estábamos confiadas porque esas fueron las palabras de nuestro entrenador. No importa el equipo que sea, de alto nivel o bajito, juguemos fuerte no importa el contrincante que sea”, dijo Navas, según un escrito del Comité Olímpico de Puerto Rico.

Pierden los varones

Los varones, por su lado, no corrieron la misma suerte. La pareja de Randall Santiago y William Rivera quedó eliminada en la ronda de 24 al perder en tres parciales contra Cuba. Cayeron con parciales de 17-21, 21-13 y 8-15, frente a los cubanos Jorge Luis Alayo y Miguel Ángel Ayón en el Parque Verde.

“Nos llevamos la experiencia. Es un evento totalmente diferente. Estamos bendecidos con la oportunidad de estar aquí (Juegos Olímpicos Juveniles). No salimos con la victoria, pero dimos todos el corazón”, dijo Rivera.

En la jornada del domingo, Puerto Rico tendrá representación en el boxeo.