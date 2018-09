Filadelfia - El quarterback Colin Kaepernick y sus abogados obligaron ya a que la NFL y sus 32 equipos se pongan a la defensiva.

Un juez de arbitraje determinó que la querella presentada por Kaepernick contra la liga vaya a juicio. Rechazó así la petición de la NFL, que buscaba desechar las afirmaciones del jugador, quien sostiene que los dueños de los equipos se pusieron de acuerdo para que nadie lo contratara tras haber iniciado las protestas durante la interpretación del himno nacional antes de los partidos.

Colin Kaepernick has won the summary judgement phase of his collusion case - a phase specifically requested by the #NFL in hopes of a dismissal. Instead, arbitrator Stephen Burbank has refused dismissal (in favor of Kaepernick) moving case toward a hearing. Huge blow to the #NFL.