New York— Conor McGregor estuvo involucrado en un motín tras bastidores, y un vídeo parecer mostrar a la estrella de la UFC lanzar una barricada a un autobús lleno de peleadores del cartel de este sábado.

A timeline of Conor McGregor's outburst at UFC 223 media day, according to @bokamotoESPN pic.twitter.com/PtBye1tWiQ