París - Novak Djokovic, exnúmero uno mundial y ganador de los cuatro "Grand Slams", dijo que no está "orgulloso" de haber reventado la raqueta en pleno partido ante el español Roberto Bautista Agut, pero asumió que son "cosas que pasan".

"No estoy orgulloso de haberlo hecho, sinceramente. No me gusta hacer eso, pero, a veces, pasa", dijo el serbio, poco después de ganar en casi cuatro horas a Bautista Agut y acceder a los octavos de final, donde se medirá al español Fernando Verdasco.

Djokovic, de 31 años, estrelló su raqueta contra el suelo después de fallar un golpe de derecha en el desempate del segundo set.

"A veces, las emociones te sacan lo peor de ti, o a veces lo mejor. Hay situaciones en las que gritar o lanzar la raqueta te puede ayudar a desembarazarte de la presión o puede no ayudarte en en nada. Es difícil saber cómo proceder", incidió.

Sin embargo, su rival Bautista Agut sí que condenó el gesto: "Es una pérdida de control muy grande. Creo que ningún tenista debe hacer eso en pista. Debemos ser un ejemplo para todos los niños que juegan al tenis (...) A Novak se le ha ido la piña un poco".