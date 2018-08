Washignton — El presidente Donald Trump elogió el lunes a dos deportistas afro-estadounidenses que le han manifestado apoyo en público.

Los comentarios de Trump sobre Tiger Woods y Jim Brown contrastan con las críticas que el mandatario ha lanzado contra los jugadores de la NFL, en su mayoría de raza negra, que se arrodillan durante la interpretación del himno nacional para protestar contra los abusos policiales hacia los afro-estadounidenses.

Trump ha criticado también con dureza al astro de la NBA LeBron James.

Woods, amigo de Trump, con quien ha jugado al golf en ocasiones, pidió el domingo respeto para la presidencia del país.

Cuando se le preguntó qué respondería a la gente que le cuestiona su “relación amistosa” con Trump, Woods dijo a la prensa: “Es el presidente de los Estados Unidos, y uno tiene que respetar el cargo. Y no importa quién se encuentre en éste. A uno le puede gustar o disgustar la personalidad o las políticas de alguien, pero todos debemos respetar el cargo”.

Trump respondió el lunes elogiando a Woods y criticando a la prensa.

“Los medios de las noticias falsas trabajaron duro para llevar a que Tiger Woods dijera algo que él no quería decir. Tiger no cayó en el juego. Es muy inteligente. ¡Lo más importante es que está jugando bien al golf otra vez!”, escribió el presidente en Twitter.

