Denver— Kenny Stills y Albert Wilson, de los Dolphins de Miami, fueron los únicos dos jugadores que pusieron una rodilla en tierra durante la interpretación del himno nacional en el primer domingo de la campaña regular de la NFL.

Y Colin Kaepernick los llamó “hermanos”.

My Brothers @kstills and @ithinkisee12 continue to show their unwavering strength by fighting for the oppressed! They have not backed down, even when attacked and intimidated. Their courage will move the world forward!



“Love is at the root of our resistance!”??? pic.twitter.com/2kSsX4s7EU