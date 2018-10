La puertorriqueña Adriana Díaz se despidió hoy del torneo de sencillos de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 al perder en octavos de final ante Jing Ning, de Azerbaiyán.

Ning se llevó el partido por 4-1 (7-11, 11-5, 11-6, 11-4 y 11-8).

Díaz, abanderada de la delegación boricua, había adelantado a octavos de final tras dominar de forma invicta, 3-0, la fase de grupos.

“Fue un partido duro. Ya yo había jugado con ella anteriormente me había ganado como también yo le había ganado a ella. Pero, hoy le tocó a ella y jugó superbién. Así que ahora esperar al mixto”, expresó Díaz tras el partido, según citas publicadas por el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Fue un sorpresivo revés para la utuadeña de 17 años, que está clasificada número 44 en el escalafón mundial y era la cuarta cabeza de serie en el torneo de Buenos Aires. Ning, por su parte, es la número 18 del torneo y ocupa la posición 31 en el ranking mundial Sub-18, donde Díaz es la número cinco.

“Me fijé que me estaba moviendo mucho. Tampoco yo estaba metiendo… yo diría que fue unos de mis peores (juegos). A la verdad que no jugué bien. Ella estaba metiendo mucha pelota y le ayudó mucho”, añadió Díaz.

Por su parte, su padre y entrenador, Bladimir Díaz, apuntó a una dificultad en la logística como una posible razón para el mal desempeño.

“Hoy nosotros no tuvimos un buen día. Adriana falló mucho. Estamos bien en la práctica. Habíamos practicado en la mañana y nos sentíamos muy bien. Sin embargo, cuando fuimos al juego no salía nada. Yo atribuyo eso a que el juego lo habían pautado para las 11:30 a.m. (10:30 de Puerto Rico) y por una logística de los juegos lo tiraron a las 11:50 a.m. Tuvimos prácticamente una hora sin entrenar”, señaló Bladimir.

“Es lo que yo puedo deducir porque jamás había visto a Adriana fallando pelotas que normalmente ella pone en la mesa”, añadió el entrenador.

El próximo viernes, Díaz iniciará su segunda y última competición en el evento de dobles continentales con el chileno Ignacio Nicolas Burgos.