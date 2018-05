Luego de 25 años de carrera en los más prestigiosos hipódromos de Estados Unidos y del mundo John R. Velázquez finalmente se siente como profeta en su propia tierra.

Ayer, en su hemiciclo, la Cámara de Representantes de Puerto Rico celebró la gloriosa carrera del puertorriqueño de 46 años, quien es el líder histórico de dinero ganado en toda su carrera en el hipismo estadounidense y el primero en rebasar los $300 millones en ganancias.

Entre sus gestas resaltan triunfos en carreras como el Kentucky Derby (2011, 2017), el Belmont Stakes (2007, 2012) y diversas pruebas del Breeders’ Cup; así como dos Premios Eclipse (2004, 2005) al Mejor Jinete del Año y su exaltación al Salón de la Fama del Hipismo (2012).

“Ser reconocido en el país en que nací y en que me crié de verdad que es muy importante para mí”, manifestó Velázquez a El Nuevo Día luego de la ceremonia. “Ser reconocido por tu propia gente es un orgullo increíble. Súper emocionado por estar aquí y ser reconocido por la gente mía. No se puede sentir otra cosa que no sea orgullo”.

Velázquez acudió a la cita de ayer acompañado por su hija Lerina. Además, en las gradas del hemiciclo lo apoyaron un grupo de aprendices de jinete que se graduarán este año de la Escuela Vocacional Hípica Agustín Mercado Reverón, de donde salió Velázquez.

Entre otros grupos presentes, Velázquez recibió obsequios y felicitaciones de parte de la Administración de la Industria y el Deporte Hípico, de la Confederación Hípica y de la Asociación de Jinetes, así como de la escuela de jinetes.

En el reconocimiento, efectuado en el hemiciclo cameral, tanto el presidente del cuerpo, Carlos “Johnny” Méndez, como el portavoz de la mayoría, Gabriel Rodríguez Aguiló, se desbordaron en elogios sobre los logros de Velázquez, quien se hizo jinete en Puerto Rico y partió a Estados Unidos en 1990.

“Debemos estar bien orgullosos de esa escuela (Vocacional Hípica). En los últimos 20 años la escuela de Puerto Rico ha tenido en Estados Unidos tantos jinetes con tanto talento que cada vez que llega un aprendiz, todo el mundo pregunta si viene de Puerto Rico y si viene de la escuela. Y le dan oportunidad rápido”, dijo Velázquez, y quien se hizo jinete en dicha escuela.

“Así que cuando un jinete sale de aquí sabe que va a tener esa oportunidad allá, sea en Nueva York, en California o en cualquier estado. La escuela ha hecho un tremendo trabajo”.

Los juveniles son “como sus hijos”

Además de Velázquez, otros que han salido de allí recientemente lo son el ganador del Premio Eclipse al Jinete del Año del 2017, José L. Ortiz, y su hermano Irad, además del ganador del Eclipse al Novato del Año del 2017, Evin Román.

Al hablarle de los juveniles jinetes Velázquez dijo que “son como mis hijos. Estamos siempre en el mismo sitio. Siempre nos estamos comunicando y hablamos. Somos competidores pero siempre uno aprende del otro. Hay que cogerlos porlas orejas de vez en cuando porque ellos son muchachos aún, pero el talento que tienen es inmenso”.

Se le preguntó si cree que algunos de ellos alcanzará su nivel o el de su agente, el legendario exjinete Ángel “Junior” Cordero.

“Ellos van a llegar a mi nivel y me van a pasar como si nada. De eso no hay ni tengo duda”, dijo entre sonrisas. “Me parece grandioso lo que están haciendo por el poco tiempo que llevan en Estados Unidos y la clase de fuerza que han cogido tan temprano en su carrera. Eso es increíble”, expresó.

“De verdad que el talento que tienen es increíble. Tenemos que estar orgullosos de ellos también porque llegar a Estados Unidos y la manera en que han hecho las cosas, y el éxito que han tenido, no es algo fácil. Y no es solo el éxito, es la manera profesional en que se han proyectado”, finalizó Velázquez.