Nueva York — El Abierto de Estados Unidos debió aclarar su reglamento sobre el cambio de camisetas de los jugadores luego que la francesa Alize Cornet fuera sancionada durante un partido.

La sanción — una advertencia del juez de silla — desató polémica al considerarse que era un acto sexista dado que los hombres frecuentemente se cambian sus prendas sin problemas.

