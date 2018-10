Nueve glorias del deporte puertorriqueño, encabezados por el otrora capitán de la Selección Nacional de baloncesto y ex jugador del Baloncesto Superior Nacional, José Rafael “Piculín” Ortiz, fueron exaltados al Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño en una ceremonia que se celebró este domingo en el hotel Condado Plaza, de San Juan.

Durante la actividad, en la que se celebró el 60 aniversario de esta institución y que congregó a los más recientes inmortales y a exaltados de otras ediciones, Ortiz agradeció este reconocimiento y tuvo palabras de elogio para su familia y para personas como los técnicos Julio Toro, Flor Meléndez y Armandito Torres, quienes los acompañaron en la ceremonia.

“Este honor es un privilegio para mí. Pero no lo sería sin estas personas que traigo conmigo hoy”, expresó el recordado centro de la escuadra nacional mientras miraba a su alrededor.

“Siempre hay personas detrás de uno que nos apoyan en las buenas y en las malas. Estas personas fueron parte de mi ‘Dream Team’, y les quiero dar las gracias frente a ustedes”, agregó el exbalonceslista que fue parte el equipo que le propinó su primera derrota al llamado ‘Dream Team’ de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Además de Ortiz, fueron reconocidos en la edición número 56 de este actividad el ex campocorto en el béisbol de Grandes Ligas y del béisbol invernal boricua, José Antonio “Tony” Valentín, la ex central de las Leonas de Ponce en el voleibol superior femenino, Michelle Maltés, el expertiguista y plusmarquista Edgar Díaz, el ex luchador olímpico José Betancourt, el exatleta y exentrenador Fredeswindo “Freddy” Vargas, el expugilista y medallista de plata olímpico en los Juegos de Los Ángeles 1984 Luis Francisco Ortiz, el periodista y comentarista deportivo Pedro Carlos Lugo, y como propulsor del deporte, el entrenador de boxeo Orlando Rodríguez Zayas.