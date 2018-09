Ames, Iowa - Condiscípulos y conocidos de la prometedora golfista española Celia Barquín Arozamena se congregaron el miércoles durante una vigilia para recordarla, en la semana en que fue asesinada mientras jugaba una ronda de golf cerca de la Universidad Estatal de Iowa.

El acto en memoria de Barquín Arozamena, de 22 años, atrajo a un numeroso grupo de personas al norte de un campanario en el campus de la universidad en Ames. La joven española estudiaba en esta institución, y esperaba convertirse pronto en golfista profesional.

Varios oradores, incluida Christie Martens, entrenadora de golf de la Universidad, hablaron en el acto.

Barquín Arozamena, quien estudiaba ingeniería, fue la campeona del Big 12 este año.

Muchos asistentes firmaron tarjetas con mensajes de condolencias para la familia de Barquín Arozamena.

La golfista de Cantabria apareció muerta el lunes, en el campo Cold Water en Ames. La policía ha acusado a un indigente de 22 años, quien vivía en una carpa cercana al campo de golf.

Collin Daniel Richards enfrenta cargos de homicidio intencional. Las autoridades afirman que fue él quien apuñaló a la golfista y dejó el cadáver abandonado en un estanque del campo.

Tonight’s vigil was the hardest thing I’ve ever photographed. Celia Barquín Arozamena will not be forgotten. pic.twitter.com/enkSCJhOEZ