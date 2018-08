El medallista olímpico Jaime Espinal aseguró el miércoles que pasa “por los peores momentos de su vida” y aceptó que “necesita ayuda” para lidiar con ciertos problemas que atraviesa.

Las expresiones de Espinal fueron en sus perfiles de las redes sociales, horas después de que el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) informara que no podría competir el jueves en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla2018 por una lesión en la ingle.

“Estoy pasando por los peores momentos de mi vida. Mi lesión ha destapado un sinnúmero de situaciones las cuales no debo mencionar. Mi intención no es que me tengan pena, ni señalar a nadie, ni crear una situación y ni hacer un show. Es solo dejarles saber que soy humano”, escribió Espinal, quien ganó medalla de plata en la lucha de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Espinal, además, venía de subir al podio en sus dos previas participaciones en Juegos Centroamericanos y del Caribe, con un bronce en Veracruz 2014 y un oro en Mayagüez 2010.

“Tengo ganas de gritar, de llorar, de suplicar... Me siento decepcionado, siento que le importo más a los fans que a la gente que en realidad le debería importar. No se que cosas decir y que cosas callar. Tengo que admitir que necesito ayuda para liderar con todo esto”, abundó.

Espinal, abanderado de la delegación de Puerto Rico en los Juegos Olímpicos de Río 2016, estaba pautado para participar el jueves en la categoría de 97 kilogramos. El presidente de la Federación de Lucha de Puerto Rico, Manuel García, reveló el miércoles a este medio que Espinal arrastraba la lesión por más de una semana, pero fue decisión del propio atleta no salir a competir para no agravar la misma.