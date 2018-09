A partir del año académico 2019-2020, ya no habrán Taínos, Cocodrilos o Pitirres en la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI).

La Universidad del Turabo, Universidad Metropolitana y Universidad del Este serán fusionadas como una sola institución bajo la sombrilla del Sistema Universitario Ana G. Méndez (Suagm) y, de acuerdo con Julio Figueroa, director atlético general de lo que se vislumbra como la nueva potencia del deporte interuniversitario, la institución ya sometió oficialmente la carta de fusión ante la Junta de Gobierno de la LAI.

“Ya la petición se hizo formal. Siempre se ha dicho que iba a ser para el 2019. Había que esperar por el Consejo de Educación Superior. Una vez que tengas esa aprobación, es que entonces entras en un proceso. Para la Middle State ya estamos (como una sola institución)”, indicó Figueroa.

El exvoleibolista destacó que con la fusión de equipos ninguno de los atletas-estudiantes becados al momento por la institución perderá el beneficio.

“Hasta ahora, las becas de aquellos estudiantes que no hagan los equipos, el Sistema se las está otorgando. Ese compromiso continúa. Hasta este año ese compromiso está. El año que viene se estudiará, y se verá el caso porque a medida de que vayan pasando los años, van concluyendo los compromisos previos que (el Suagm) tiene con esos estudiantes”, dijo.

“Aquí la tarea que nos hemos dado es no reclutar para no añadirle una cuenta más al Sistema. Vamos a correr con lo que tengamos para cumplirle a todos esos atletas. Este año que está corriendo no se reclutó para evitar un gasto más”, abundó Figueroa.

El directivo dijo que confía que la Junta de Gobierno de la LAI acepte la fusión, considerando que la Universidad de Puerto Rico (UPR) también está planificando conglomerar sus universidades en tres representaciones deportivas.

“Eso viene tocando las puertas”, comentó.

Figueroa destacó que aunque aún no hay ni un apodo ni colores oficiales para el nuevo equipo unificado de la SUAGM, sí tratarán de que cada institución sea el núcleo en los deportes que tradicionalmente han dominado.

“Lo que estamos trabajando es que la UNE se mantenga con aquellas disciplinas que fueron fuertes, igual que Turabo e igual que UMet”, explicó. “Por ejemplo, al Turabo hay que darle el atletismo porque es la única universidad que tiene una pista”.