Barranquilla, Colombia – La selección nacional masculina de balonmano no pudo contener a su similar de Cuba este miércoles y se quedó con la medalla de plata del torneo centroamericano.

El juego quedó a favor de los cubanos por marcador de 29-18.

México se quedó con la medalla de bronce al vencer a República Dominicana por 33-32.

“Hicimos los arreglos necesarios contra Cuba. La primera mitad fue un poco más cerrada (14-10 a favor de Cuba). Trataron de hacer todo lo que se les dijo. Estamos jugando contra un equipo sumamente fuerte. Las opciones de ganar quizás no eran tan parejas. Hicimos lo que pudimos, y al final ellos sacaron una ventaja amplia y no pudimos hacer nada más”, declaró el dirigente del equipo, Jaliesky García Padrón.

El técnico reconoció que la efectividad del conjunto boricua frente a la portería fue baja. Agregó que utilizaron tres esquemas de defensa para poder sacar el juego, pero no fue posible.

“Utilizamos una defensa 5-1 cargada hacia el lado derecho de la cancha, después usamos una 6-0 y cuando no funcionó, al final usamos una 5-1. Quiere decir que tratamos de sacar todos esos sistemas, al igual que la ofensiva jugamos con siete jugadores. Los jugadores hicieron lo que se les dijo, pero si el balón no se mete en la portería no anotas el gol”, explicó.

Puerto Rico pasó a la final del torneo de balonmano masculino al derrotar ayer a Dominicana por marcador 31-26.

Por su parte, Cuba obtuvo su pase luego de derrotar a México 40-23.

El Equipo Nacional gano oro en los pasados Centroamericanos de Veracruz 2014. Mientras, Cuba se quedó con el bronce.