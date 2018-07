Los Ángeles — Más de 140 sobrevivientes de abuso sexual por el exdoctor de la Federación de Gimnasia de Estados Unidos y la Universidad de Michigan State se agarraron de las manos en un escenario para ser honradas con el Premio de Valentía Arthur Ashe en los ESPYs.

Las mujeres que hablaron en contra de los abusos de Larry Nassar se pararon juntos en la noche del miércoles durante un poderoso y solemne cierre de la ceremonia que resaltó a los mejores atletas y los mejores momentos deportivos del pasado año.

“To all the survivors out there, don't let anyone rewrite your story. Your truth does matter. You matter. And you are not alone.”



