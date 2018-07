La Unión Ciclista Internacional (UCI) exoneró hoy, 2 de julio, a Chris Froome de dopaje, una decisión que podría permitirle intentar ganar su quinto Tour de Francia, la icónica ronda gala que arrancará más tarde esta semana.

Froome había estado compitiendo bajo la sombra de una posible sanción luego de que una muestra de orina tomada en la última edición de la Vuelta a España el pasado septiembre arrojó una concentración de salbutamol, un medicamento contra el asma, del doble que lo permitido.

"Los resultados de la muestra de Froome no constituyen un AAF (Resultado Analítico Adverso, por sus siglas en inglés)", señaló un comunicado de la UCI, agregando que el organismo decidió “cerrar el proceso contra el señor Froome".

El Tour comienza el sábado y, antes del comunicado de la UCI, los organizadores de la prueba le habrían negado su participación.

"Nunca he dudado de que este caso sería desestimado por la sencilla razón de que yo sabía que no cometí ningún error”, dijo Froome.

Grateful and relieved to finally put this chapter behind me, it has been an emotional 9 months. Thank you to all of those who have supported and believed in me throughout. pic.twitter.com/OGzsg83Gjj