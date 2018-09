El baloncelista estadounidense, LeBron James está feliz con su primer papel protagónico que será en la segunda entrega de "Space Jam" y aprovecha sus redes sociales para dar a conocer la primera imagen que confirma su participación al lado de los personajes de ficción de Looney Tunes.

En su cuenta de Instagram, el alero de los Lakers de Los Ángeles compartió una fotografía donde se muestra unos vestidores con los nombres de Bugs Bunny, LeBron James, Terence Nance y Ryan Coogler.

La imagen lleva más de 1 millón de me gusta.

En los vestidores aparecen prendas como pantalones cortos, t-shirt, toallas, tenis y hasta una bola de baloncesto.

Y es justo Coogler, director de "Black Panther", el encargado de producir la segunda parte de "Space Jam" informó el sitio The Hollywood Reporter.

El director de la cinta será Terence Nance, creador de "Random Acts of Flyness" para HBO y conocido por su filme experimental "The Oversimplification of Her Beauty".

Se espera que el rodaje comience el próximo verano, una vez que acabe la temporada de la NBA. Se trata de la primera película de James como protagonista, tras su aparición en la comedia "Trainwreck" (2015).

"Esta colaboración en 'Space Jam' es mucho más que los personajes de Looney Tunes y yo. Me encantaría que los niños entendieran el poder que tienen en sus manos si persiguen sus sueños. Y creo que Ryan consiguió eso a través de 'Black Panther'",señaló James en declaraciones a la revista.

La primera parte de "Space Jam", una película que mezclaba animación y acción real, estuvo protagonizada por Michael Jordan en 1996, y recaudó unos $250 millones en todo el mundo.

La secuela es un proyecto que ha estado en desarrollo durante años. El cineasta Justin Lin, conocido por su trabajo en varias entregas de la saga de acción y autos "Fast & Furious", fue el primero en hacerse con las riendas de la obra, pero terminó por desvincularse.