Conor McGregor se entregó a la policía tras provocar una trifulca que ha llevado a que se cancelen tres combates de la función más importante de la UFC en el año.

La policía de Nueva York confirmó anoche que tiene detenido al peleador irlandés de artes marciales mixtas tras el incidente violento que ocurrió más temprano en el aparcamiento interior del campo del Barclays Center.

Fue acusado formalmente de tres cargos de agresión y otro de conducta criminal después de entregarse a las autoridades tras el incidente ocurrido la tarde del jueves en el Barclays Center, según informó el propio departamento.

Conor McGregor walks out of a NYC police station in handcuffs after being charged with three counts of misdemeanor assault and one count of felony criminal mischief. pic.twitter.com/EkPRogWjht — SportsCenter (@SportsCenter) April 6, 2018

Otro peleador de la MMA, Cian Crowley, que acompañaba a McGregor cuando se generó el incidente violento, también fue acusado formalmente de agresión y conducta criminal tras entregarse junto con el excampeón mundial a las autoridades en la comisaría número 78 de Nueva York.

McGregor, un excampeón del mundo de los pesos pluma y ligero de la UFC, que hizo también historia por enfrentarse al exmonarca invicto del boxeo el estadounidense Floyd Mayweather Junior, estaba siendo procesado en una comisaria neoyorquina, donde se encuentra arrestado y hasta el momento no le han sido puestos cargos oficiales.

Las autoridades policiales neoyorquinas actuaron en contra de McGregor y su entorno por haber irrumpido en un evento de UFC, organización de las artes marciales mixtas, y lanzar objetos hacia los autobuses donde los protagonistas de la velada UFC 223 eran transportados.

Un video parece mostrar la forma en que el astro de las artes marciales mixtas lanza una carretilla contra un autobús en el que viajaban peleadores, tras una conferencia de prensa. El incidente ocasionó un caos.

"Esto es lo más asqueroso que me ha pasado en la historia de la compañía. Hay una orden de aprehensión para McGregor en este momento. Su avión no puede salir del aeropuerto, no puede salir del estado, lo van a demandar muchas personas", dijo Dana White, presidente de la UFC.

El gladiador irlandés lanzó botes de basura e intentó arrojar también una valla metálica contra el autobús, tras presentarse de manera imprevista en Nueva York.

El Departamento de Policía de Nueva York informó que McGregor lanzó la carretilla al autobús, y causó lesiones menores a un pasajero. La UFC anunció que trespeleas de la función sabatina se han cancelado como resultado de la trifulca.

A timeline of Conor McGregor's outburst at UFC 223 media day, according to @bokamotoESPN pic.twitter.com/PtBye1tWiQ — ESPN (@espn) April 5, 2018

“La organización considera que el disturbio de hoy (ayer) es absolutamente inaceptable, y trabaja para determinar las debidas consecuencias”, informó la UFC en un comunicado. “Los individuos involucrados en el incidente no son bienvenidos en la ceremonia de pesaje de mañana ni en el evento del sábado en el Barclays Center”.

"Esto es lo más asqueroso que me ha pasado en la historia de la compañía. Hay una orden de aprehensión para McGregor en este momento. Su avión no puede salir del aeropuerto, no puede salir del estado, lo van a demandar muchas personas", declaró Dana White, presidente de la UFC.

McGregor no pelea en la UFC desde noviembre de 2016. White lo despojó esta semana del cetro de las 155 libras que jamás ha defendido.

También esta semana, White dijo que no esperaba la presencia de McGregor en las peleas de este sábado.

El irlandés sí se presentó y quiso que todos lo supieran.