Impulsada por una notable remontada en el primer parcial, la puertorriqueña Mónica Puig Marchán avanzó hoy a los cuartos de final de la Copa del Banco Nacional en Quebec al superar a la estadounidense Madison Brengle.

Puig, que perdía el primer set por 1-5, ganó nueve ‘games’ consecutivos antes de que Brengle se retirara por lesión. El marcador final del partido fue de 7-5 3-0 para la boricua, que se estrena en este torneo canadiense que se juega bajo techo.

“Tuve un par de juegos así hace un par de semanas en New Haven, donde estaba abajo y luego venía de atrás. No quiero que se convierta en un hábito, pero siempre es bueno cuando estás en el lado ganador”, expresó Puig en conferencia de prensa luego del partido.

El partido de cuartos de final sería el viernes. Puig se medirá a la ganadora del partido entre la estadounidense Sofia Kenin y la canadiense Francoise Abanda, que juegan mañana su partido de segunda ronda. Kenin superó hoy en la primera ronda a la alemana Mona Barthel por 6-4 y 6-3.

Puig, número 50 del mundo, es la tercera sembrada en Quebec.

La primera clasificada, la bielorrusa Aryna Sabalenka, cayó eliminada en la primera ronda ante la estadounidense Varvara Lepchenko por 6-4 y 7-6(5). La segunda sembrada es la croata Petra Martic, que mañana se medirá con Olga Govortsova, también de Bielorrusia, en la segunda ronda.

« There’s always an opportunity if you continue to fight. And for me, that’s what I want to do » - @MonicaAce93 #CoupeBN pic.twitter.com/pRI44TpGVZ